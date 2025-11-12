Jaume Munar hat sich auf Mallorca getraut

Gemeinhin ist die Off-Season für die Tennis-Profis eine seltene Gelegenheit, sich auch mal um persönliche Angelegenheiten zu kümmern. Mit einem erfreulichen Anlass nutzte dies der Mallorquiner Jaume Munar, der seine Partnerin Maria Prieto in der Heimat ehelichte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.11.2025, 20:04 Uhr

© Getty Images Seine sportlich bislang erfolgreichste Saison krönte Jaume Munar auf Mallorca mit seiner Hochzeit.

Sportlich steht Jaume Munar aktuell so gut da wie noch nie. Mit drei Halbfinals auf ATP-Ebene, zuletzt beim 500er-Event in Basel, beendete der Mallorquiner seine bislang erfolgreichste Spielzeit auf der Tour mit seiner Höchstplatzierung auf Position 36.

Und auch privat machte sich der 28-Jährige zu neuen Ufern auf. Mit beeindruckenden Fotos von der idyllischen Hochzeitsfeier, die in einer edlen Bodega im Norden von Mallorca ausgerichtet wurde, postete er die Ehelichung seiner langjährigen Partnerin Maria Prieto.

Damit folgt Munar seinen ATP-Kollegen Denis Shapovalov und Felix Auger-Aliassime, die im Herbst diesen Jahres bereits in den Hafen der Ehe eingelaufen sind. Einen Schritt voraus ist er hingegen Sebastian Korda, der in dieser Woche die Verlobung mit seiner Partnerin Ivana Nedved bekannt gegeben hat und dem Beispiel des spanischen Davis-Cup-Spielers bestimmt in absehbarer Zeit nacheifern wird.