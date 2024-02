Jimmy Connors über Dominic Thiem: "Hat immer noch seinen Ruf"

Die Tennislegende Jimmy Connors sprach in seinem Podcast über Dominic Thiem und seinen weiteren Karriereverlauf. Und er hat noch ein paar motivierende Tipps für ihn parat.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 29.02.2024, 08:15 Uhr

Der 71-jährige Jimmy Connors denkt gar nicht daran, der Tenniswelt den Rücken zuzukehren. In seinem Tennispodcast analysiert er weiter die Top-Spieler und nahm in der letzten Folge den Tennis-Star Dominic Thiem unter die Lupe. Thiem verabschiedete am Jahresanfang zunächst seinen Trainer und startete dann eher holprig in die neue Saison. Er deutete außerdem schon sein Karriereende an und sprach von seiner "letzten Chance". Der 71-jährige Connor glaubt aber noch fest an den Österreicher und rät Thiem seinen Blick auf "die Big 3" zu richten, um wieder Erfolge feiern zu können.

"Wenn ich er wäre, würde ich sagen: Ich bin 30 Jahre alt, und wenn ich mir Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer anschaue: Diese Burschen, die bis in ihre mittleren und späten 30er-Jahre spielen. Warum sollte er es nicht versuchen und alles geben, um wieder dorthin zu kommen, wo er schon war?“ erklärte die Tennis-Legende. Weiter führte Connor aus:"Er hat immer noch seinen Namen und seinen Ruf, auch wenn er verletzt war."

Die Devise heißt also: Dran bleiben und sich nicht entmutigen lassen! Als Vergleich: Jimmy Connors bestritt sein letztes Profi-Match mit 43 und Djokovic gewann die Hälfte seiner Grand-Slams nach seinem 30. Geburtstag. "Warum sollte Thiem es nicht versuchen und alles geben, um wieder dorthin zu kommen, wo er schon war?" fragte der US-Amerikaner. Der Österreicher konnte aufgrund seiner ständigen Verletzungen nicht an seine alte Form anknüpfen, doch vielleicht ist jetzt die Zeit für eine neue Erfolgs-Ära des 30-jährigen Thiems gekommen.