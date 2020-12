Juan Martin del Potro probiert's mit Stammzellentherapie

Juan Martin del Potro kämpft weiter um ein Comeback nach seiner Knie-Verletzung.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.12.2020, 12:13 Uhr

© Getty Images Juan Martin del Potro

Juan Martin del Potro hat weiterhin Probleme an seinem Knie und probiert es nun mit einer Stammzellentherapie. Das berichtet die Seite ubitennis.com.

Der Eingriff sei in Brasilien erfolgt, im Rahmen der minimal-invasiven Behandlung werden Stammzellen aus anderen Körperbereichen in das verletzte Gebiet übertragen. Del Potro müsse in ein paar Wochen für eine erneute Behandlung noch mal nach Brasilien reisen.

Nach einem Bericht der Seite GZH habe Luiz Fernando García, der Physiotherapeut des brasilianischen Leichtathletikteams, auf die Bedeutung von Physiotherapie als zentralem Punkt der Genesung hingewiesen. "Physiotherapie ist unerlässlich nach dieser Anwendung, weil sie Schwellungen und Beschwerden reduziert, die Muskeln stärkt und das Vertrauen nach der Verletzung wiederherstellt. Wir werden einige Tests durchführen und sehen, wie er auf die Behandlung reagiert. Ziel ist es jedoch, mit muskelstärkenden Übungen zu beginnen und den Bewegungsbereich des Gelenks zu vergrößern."

Schafft del Potro ein erneutes Comeback?

Erst kürzlich hatte del Potro in einem Gespräch mit ESPN erklärt, die Olympischen Spiele als Ziel vor Augen zu haben.

Er habe die Grenze bezüglich eines Rücktritts vom Tennis bereits mehrfach verschoben, diese habe er sich bereits bei seiner dritten Handgelenk-OP gesetzt gehabt. Danach bei seiner zweiten, dann dritten Knie-Operation. Er wollte unbedingt auf dem Tennisplatz zurücktreten, so del Potro.

Der Argentinier war 2016 nach langer Pause infolge mehrere Handgelenks-Operationen zurückgekehrt und hatte nochmals die Top 10 erreicht, außerdem das US-Open-Finale 2018. Im Spätjahr in Shanghai jedoch brach er sich die Kniescheibe, im Sommer 2019 erneut. Seither kämpft der US-Open-Champ aus 2009 um sein zigstes Comeback.