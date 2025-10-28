Justin Engel: Erwartung erfüllt, nächste Euphoriewelle gezündet

Justin Engel hat am Wochenende beim ATP Challenger in Hamburg seinen ersten Titel auf der Challenger Tour gewonnen. Die Euphorie um die große deutsche Nachwuchshoffnung nimmt damit weiter Fahrt auf. Und könnte am Ende des Jahres mit der Premiere bei den ATP Next Gen Finals vorangetrieben werden.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.10.2025, 09:52 Uhr

© Getty Images Justin Engel zündet mit dem Challenger-Titel in Hamburg die nächste Euphoriewelle.

Als Justin Engel im Juli beim Challenger im westfälischen Hagen aufschlug, waren die Erwartungen des Publikums hoch. Der 18-jährige Nürnberger spielte einige Wochen zuvor u.a. beim ATP 250er-Turnier in Stuttgart groß auf und sorgte für eine Euphorie bei den deutschen Tennisfans.

Dass die deutschen Events auf der Challenger Tour nun aber keineswegs ein Selbstläufer waren, zeigte die Erstrundenniederlage in Braunschweig vier Wochen nach dem Viertelfinaleinzug in Stuttgart. In Hagen gab es in der ersten Runde den nächsten Rückschlag. Das Hagener Publikum war enttäuscht und der Jungprofi auch, der hart an einer erfolgreichen Tenniskarriere arbeitet, wie der Teenager zuletzt in einem tennisnet-Interview selbst verriet: “Urlaub gab es noch nie.”

In Jeddah könnte Engel in ganz große Fußstapfen treten

Es mag daher noch etwas wichtiger sein, dass Justin Engel seinen ersten Challenger-Titel am letzten Sonntag auf deutschem Boden feiern konnte und auch die Fans damit endlich das bekommen, was sich viele seit langer Zeit wünschen: einen Jungprofi, der mit Titeln das heimische Publikum verzaubert. Die Tribüne in Hamburg platzte bei Matches von Justin Engel teilweise aus allen Nähten. Denn der Hype brach nach der ersten Nominierung für das deutsche Davis-Cup-Team im September nicht ab. Und nimmt nun noch mehr Fahrt auf.

Mit Platz 188 im ATP-Ranking darf die nächste Reise zu einer Grand-Slam-Quali geplant werden. Doch bevor es im Januar nach Melbourne geht, könnte zuvor noch ein ganz anderes Highlight anstehen. Im Race für die ATP Next Gen Finals schiebt sich Justin Engel auf den neunten Rang. Schon durch die jährlich stattfindenden Absagen hat der deutsche Shootingstar beste Chancen auf eine Teilnahme kurz vor Weihnachten (17. - 21. Dezember) im saudischen Jeddah.

Die bisherigen Sieger bei diesem Event sind so klangvolle Namen wie Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz. Es sind die Größen des Sports, mit denen sich Justin Engel in Zukunft messen will. Das deutsche Challenger-Publikum wird es ihm verzeihen.