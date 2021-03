"Kann ich etwas vergleichen": Stefanos Tsitsipas freut sich über Federer-Comeback

Roger Federer hat nicht nur den Tennisfans gefehlt - sondern auch einigen Kollegen. Zum Beispiel Stefanos Tsitsipas.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.03.2021, 12:52 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Grigor Dimitrov ist den Nickname nie ganz losgeworden. "Baby Fed" - der gute Grigor kann es nicht mehr hören, aber zu ähnlich war das Spiel der beiden aus technischer Sicht, als dass die Tennisfans am Vergleich vorbeigekommen sind.

Stefanos Tsitsipas? Geht nun nicht zwingend als Federer-Vergleichsmodell durch, aber kommt dem Ganzen aufgrund der einhändigen Rückhand durchaus näher als... beispielsweise Daniil Medvedev. Und Tsitsipas scheint darum nicht böse. Im Gegenteil: Er scheint sich bei Federer gerne etwas abzuschauen.

"Roger ist eine Quelle der Inspiration", sagte Tsitsipas am Rande des Turniers in Acapulco, wo er im Finale Alexander Zverev unterlegen war. "Er hilft mir in vielen Aspekten meines Spiels, es ist toll, ihm zuzuschauen, damit ich etwas vergleichen kann", so der Weltranglisten-Fünfte. Der jedoch einschränkt. "Auch wenn ich sein Level nie erreichen kann, ist das etwas, zu dem ich aufschauen kann, bewundern kann. Und das ist schön."

Tsitsipas über Federer: "Wirklich froh" um Comeback

Das Comeback des Schweizers, der in Doha eine Runde gewann, hat Tsitsipas verfolgt. "Er hat gut gespielt, auch wenn er verloren hat. Ich denke, es ist wichtig für ihn, ein paar mehr Matches zu bekommen." Er sei "wirklich froh" für Federer, dass er zurück sei - und nicht nur für ihn. "Er bringt nicht nur der Tennis-Community Freude, sondern der Tour auch."

Bis Federer-Fan Tsitsipas den großen Meister wieder bewundern kann, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen. Federer befindet sich aktuell wieder im Trainingsmodus, in Miami wird er fehlen. Geplant ist wohl, dass er auf Sand wieder eingreift. Wo genau, steht jedoch noch in den Sternen.