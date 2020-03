Kasi live auf Instagram: Wie lebt sich's zurzeit in Panama, Oliver Marach?

Auch am Montag hat Christopher Kas wieder den tennisnetnews-Instagram-Channel übernommen. Mit dabei in Teil 2: Lucas Miedler, Andrea Schlager, Alex Antonitsch - und mit einem Lagebericht aus Panama: Oliver Marach.

von Florian Goosmann

Anruf in Panama um 12 Uhr Ortszeit, ein entspannter Oliver Marach im Garten, aber nur auf den ersten Blick. Auch in Panama herrscht Ausgangssperre wegen der Coronavirus-Ausbreitung, und ab Mittwoch werden die Maßnahmen noch strenger, wie Marach erzählt. Denn dann gehe es nach den ID-Karten, nach der letzten Ziffer der Nummer. „Ich habe Nummer 5, das heißt, ich darf ab 5 Uhr eine Stunde nach draußen“, so Marach – aber auch nur zum Einkaufen. „Und ohne meine Frau, die hat Nummer 8. Die Kinder dürfen ab Mittwoch gar nicht mehr raus. Das wird heftig“, erklärt er.

Die Pandemie sei in Panama noch nicht so weit fortgeschritten, eher aber herrsche Angst ums Gesundheitssystem. „Wir sind ein kleines Land, es gibt nur wenig Beatmungsmaschinen“, so Marach, der in einer Art „Gated Community“ lebt, mit Tennisplatz, Schwimmband, Fitnessstudio – alles sei hier aber ebenso geschlossen. Er trainiere, wie alle Tennisspieler, viel mit Thera-Bänder. „Bei mir ist‘s hauptsächlich Verletzungsprophylaxe, ich werd‘ ja auch schon 40.“

Ebenfalls wieder dabei: Lucas Miedler, der sich den Tag mit „Guitar Hero“ verschönert hat – und ein paar Stabilisationsübungen. Auch ServusTV-Moderatorin Andrea Schlager gab sich wieder kurz die Ehre, und Gerald Melzer, der nach wie vor wegen Problemen am Sprunggelenk außer Gefecht gesetzt ist. Weiteres Highlight: Papa Kasi, Karlheinz Kas nämlich, bekannt als Wintersport- und Fußballkommentator der Bayern-Spele im Radio im Bayrischen Rundfunk. Auch Jan-Lennard Struff, eigentlich erst für Dienstag angekündigt, schaute kurz schon mal rein, dazu Dennis Novak und tennisnet-Chef Alex Antonitsch.

Neben allem Spaß gab Kasi auch zwei wichtige Ansagen mit. „Es ist wichtig, dass wir nicht rumjammern, dass die Tennistour unterbrochen ist. Das sind aktuell die geringsten Probleme.“ Und: „Wir machen hier etwas lustig Instagram, versuchen die Leute zu unterhalten. Aber sagen ganz klar: Bleibt zu Hause.“

Anschauen könnt ihr euch Kasi live auf dem tennisnet-Insta-Account - "tennisnetnews".

Weiter geht‘s am Dienstag um 18 Uhr mit Jan-Lennard Struff und am Mittwoch mit Jürgen Melzer – schaltet ein!

Hier geht‘s zu Teil 1 vom Montag - unter anderem mit Dominic Thiem!