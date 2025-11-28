Keiner schlug 2025 mehr Doppelfehler als Denis Shapovalov

Denis Shapovalov hat die Saison 2025 auf Weltranglistenposition 23 beendet. In einer anderen Liste konnte dem Kanadier keiner das Wasser reichen - zu seinem Leidwesen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.11.2025, 13:54 Uhr

© Getty Images Der Aufschlag funktionierte bei Denis Shapovalov nicht immer

Ende November ist im Tennissport traditionell jene Zeit, in der auf die abgelaufene Saison zurückgeblickt wird. Und also soll an dieser Stelle auf die Spieler mit den meisten Doppelfehlern im Jahr 2025 eingegangen werden. Laut dem X-Account “ESPN Tenis” wird die Liste mit Denis Shapovalov von einem durchaus prominenten Profi angeführt.

Insgesamt servierte Shapovalov in der abgelaufenen Saison 302 Doppelfehler und damit mehr als jeder andere Spieler. Der Kanadier absolvierte 2025 laut der offiziellen ATP-Homepage 48 Partien (26 Siege, 22 Niederlagen) und schlug demnach im Schnitt pro Match über sechs Doppelfehler. Trotz dieser ausbaufähigen Bilanz holte Shapovalov zwei Titel (Los Cabos, Dallas) und schloss die Spielzeit auf Weltranglistenposition 23 ab.

Sinner mit herausragender Quote

Knapp hinter Shapovalov liegt Alexander Bublik auf Rang zwei. Der Kasache, der 2025 vier Turniere (Hangzhou, Kitzbühel, Gstaad, Halle) gewann und seine mit Abstand beste Saison absolvierte, servierte in seinen 59 Matches (37 Siege, 22 Niederlagen) 299 Doppelfehler. Auf Platz drei folgt Daniil Medvedev mit 277 Doppelfehlern.

Zum Vergleich: Carlos Alcaraz unterliefen 2025 in wesentlich mehr Matches 219 Doppelfehler. Herausragend ist indes die Quote von Jannik Sinner, der in 64 Partien nur 91 Doppelfehler servierte - und sich wohl auch deswegen einen Eintrag in die Geschichtsbücher sicherte.