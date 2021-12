"Kenne den Grund nicht": Dusan Lajovic nach Djokovic-Absage für ATP-Cup etwas ratlos

Novak Djokovic wird nicht am ATP Cup 2022 teilnehmen - das steht mittlerweile fest. Teamkollege Dusan Lajovic hat davon erst kurzfristig erfahren.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.12.2021, 17:47 Uhr

Dusan Lajovic

"Wir haben das erst vor einem oder anderthalb Tagen mitbekommen", erklärte Lajovic gegenüber australischen Medien. Der Weltranglisten-33. stellt nun die Nummer 1 des serbischen Teams. "Wir haben wohl alle auf diese Last-Minute-Entscheidung gewartet. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob man die Nummer 1 im Team hat oder nicht."

Den offiziellen Grund für Djokovics Absage kenne er nicht, so Lajovic, womöglich wisse es aber die ATP. Djokovic habe nur erklärt, dass er nicht zum ATP Cup komme und versuche, bei den Australian Open dabei zu sein. "Er sagte: Jungs, ich komme nicht zum ATP Cup, wir werden sehen, was mit den Australian Open ist."

Spielt Djokovic bei den Australian Open?

Djokovics Absage dürfte mit den Einreisebeschränkungen in Australien zusammenhängen. Der Weltranglisten-Erste hatte sich immer zurückhaltend ob seines Impfstatus gezeigt.

Die Verantwortlichen in Bundesstaat Victoria hatten zuletzt erklärt, nur Spielerinnen und Spieler mit komplettem Impfschutz einreisen zu lassen - oder solche mit einer medizinischen Ausnahmeerklärung.

Serbische Medien hatten zuletzt darüber berichtet, eine solche Ausnahmegenehmigung sei Djokovic verwehrt worden; dann hieß es wieder, dem sei nicht so.

Ob Djokovic - neunfacher Titelträger in Melbourne - also zum ersten Grand-Slam-Turnier des neuen Jahres antreten kann, steht nach wie vor in den Sternen.

Djokovic und die Sache mit dem Wasser

Der 34-Jährige ist in der Vergangenheit immer wieder mit zweifelhaften Äußerungen aufgefallen, was wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Thesen angeht. 2020 hatte er in einem Instagram-Chat erklärt, daran zu glauben, dass man giftiges Wasser alleine mit mentaler Kraft in sauberes Wasser verwandeln könne.

Die Australian Open beginnen am 16. Januar 2022 mit den Hauptfeldspielen. Djokovic könnte im Falle eines Sieges mit dann 21 gewonnenen Grand-Slam-Turnieren im Wettlauf mit Roger Federer und Rafael Nadal als alleiniger Spitzenreiter davonziehen.