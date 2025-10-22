Kurz vor Australian Open: Carlos Alcaraz und Jannik Sinner bestreiten Exhibition in Südkorea

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner werden zu Jahresbeginn eine Exhibition in Seoul bestreiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.10.2025, 17:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Unlängst trafen Alcaraz und Sinner beim Six Kings Slam aufeinander

Für Carlos Alcaraz und Jannik Sinner geht es zu Beginn des neuen Jahres nach Südkorea. Das aktuelle Spitzenduo, das in den Spielzeiten 2024 und 2025 alle Grand-Slam-Titel unter sich ausmachte, wird am 10. Januar 2026 einen Schaukampf in Seoul absolvieren. Das Match zwischen den beiden wird Teil der Exhibition-Serie “Hyundai Card Super Match” sein.

Alcaraz und Sinner kündigten den Trip nach Seoul am Mittwoch via Social Media ("See you in Korea") an. Gegenüber lokalen Medien bestätigte anschließend ein Sprecher von Hyundai, dass die beiden in Südkoreas Hauptstadt eine Exhibition austragen werden. Weitere Details sollen in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden.

Alcaraz und Sinner wohl ohne Vorbereitungsturnier nach Melbourne

Angesichts des Termins am 10. Januar scheint auch festzustehen, dass Alcaraz und Sinner vor den Australian Open kein offizielles Turnier bestreiten werden. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 18. Januar. Während Sinner als zweifacher Titelverteidiger an den Start gehen wird, könnte Alcaraz in Melbourne den “Career Grand Slam” holen.

Alcaraz und Sinner standen sich erst unlängst beim Six Kings Slam in Riad gegenüber, wo der Südtiroler klar in zwei Sätzen siegte und damit sechs Millionen US-Dollar kassierte. Zu einem Wiedersehen des Spitzenduos könnte es in der kommenden Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris kommen.