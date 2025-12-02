Kurz vor Australian Open: Nick Kyrgios spielt weitere Exhibition

Nick Kyrgios arbeitet am Tennis-Comeback für den Saisonstart 2026. Ob es wirklich für eine endgültige Rückkehr auf die Tour reicht bleibt ungewiss. Doch der Vorbereitungsplan des Australiers nimmt immer mehr Form an.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 01.12.2025, 22:50 Uhr

Nick Kyrgios schlägt kurz vor den Australian Open bei einem Vorbereitungsevent auf.

Ein Comeback von Nick Kyrgios auf der ATP Tour wäre in vielerlei Hinsicht wichtig für das Tennis. Ein Spieler mit der Gabe auf und neben dem Tenniscourt Schlagzeilen schreiben zu können ist durchaus wichtig für eine globale Sportart. Mit der Ankündigung des “Battle of the Sexes” am 28. Dezember in Dubai gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka gelang dieses Kunststück dem inzwischen 30-Jährigen mal wieder ganz hervorragend.

Doch dabei soll es defintiv nicht bleiben. Der verletzungsgeplagte Profi möchte wieder dauerhaft zurück auf die Tour. Und damit auch bei den Australian Open zu Beginn des Jahres aufschlagen. Den Feinschliff für das erste Grand Slam Turnier des Jahres möchte sich Nick Kyrgios beim nicht unbekannten “Kooyong Classic” holen. Das Exhibition in Melbourne begrüßt seit vielen Jahrzehnten immer wieder zahlreiche bekannte Namen. Bei der kommenden Ausgabe werden neben Publikumsliebling Kyrgios auch Alexander Bublik und Matteo Berrettini aufschlagen.

Frühes Aus im letzten Januar

Sollte Nick Kyrgios das Showturnier vom 13. bis zum 15. Januar gesund überstehen, dürfte einem Start bei den Australian Open einige Tage später nichts im Wege stehen. In diesem jahr kehrte Kyrgios nach dreijähriger Abstinenz in den “Melbourne Park” zurück, schied jedoch in der ersten Runde gegen Jacob Fearnley glatt in drei Sätzen aus.

Das soll sich im kommenden Januar ändern. Eine dauerhafte Teinahme auf der Tour des Wimbledon-Finalisten von 2022 ist anschließend jedoch nur schwer vorstellbar. Zu häufig scheiterten Comeback verletzungsbedingt nach nur wenigen Matches. Eventuell bleibt den australischen Fans auch nur ein Blick auf Nick Kyrgios bei den Exhibitions im Vorfeld der Australian Open 2026.