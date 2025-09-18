Laver Cup: Alcaraz golft sich mit Federer warm

Carlos Alcaraz ist der Starspieler beim anstehenden Laver Cup in San Francisco am Wochenende. Bevor's an die gelben Filzbälle geht, hat der Spanier erst mal weiße Golfbälle geschlagen - mit keinem Geringeren als Roger Federer.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.09.2025, 19:52 Uhr

© Instagram / @rogerfederer Roger Federer, Carlos Alcaraz

Das Aufgebot beim diesjährigen Laver Cup kann sich wieder mal sehen lassen. Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik und Flavio Cobolli sind für Team Europe am Start, Taylor Fritz, Alex de Minaur, Franciso Cerundolo, Alex Michelsen, Joao Fonseca und Reilly Opelka schlagen für Team Welt auf. Und auch für neue Teamcaptains: Für Europa hat Yannick Noah ab diesem Jahr Björn Borg abgelöst, Team Welt wird statt von John McEnroe von Andre Agassi gecoacht.

Im Fokus natürlich, vor allem als frischgebackener US-Open-Sieger und Nummer 1 der Welt: Carlos Alcaraz. Der hatte erstmals im Vorjahr in Berlin beim Laver Cup mitgemacht, dabei einen Doppelerfolg und zwei Einzelsiege geholt, unter anderem den entscheidenden im finalen Spiel gegen Taylor Fritz zum 13:11-Sieg für Team Europe.

Wie man es vom Laver Cup kennt, gibt es auch im Vorfeld schon schöne Bilder, und so hatten sich Alcaraz und Laver-Cup-Mitgründer Roger Federer für eine entspannte Golfrunde verabredet. Lob gab's vom Schweizer Maestro sicher für die Leistungen von Carlitos auf dem Tennisplatz, aber auch zum Spiel mit dem kleinen weißen Ball: “Gute Arbeit auf dem Golfplatz”, schrieb Federer also auf Instagram. Gefolgt von der Hoffnung, dass Alcaraz auch seine Tennisschläger eingepackt hat.

Alcaraz verliert gegen Murray

Dass Alcaraz auch mit Holz, Eisen und Putter gut umgehen kann, weiß der geneigte Tennisfans mittlerweile. Erst in Wimbledon hatte Alcaraz in den On-Court-Interviews über seine regelmäßigen Golfrunden mit Andy Murray berichten müssen. Dort aber am Ende mit einer gewonnenen und zwei verlorenen Runden eine bittere Niederlage eingesteckt.

Wie das Spiel gegen Federer ausgegangen ist? Bislang unklar.

