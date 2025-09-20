Laver Cup: Alcaraz und Mensik sorgen für 3:1 Führung

Im Laver Cup konnte das Doppel Carlos Alcaraz/Jakub Mensik gegen Taylor Fritz/Alex Michelsen mit 7:6 (9) und 6:4 punkten und die Führung von Team Europe auf 3:1 ausbauen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.09.2025, 08:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Im letzten Match vor der Night Session war endlich der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz gefragt. Seine Teamkollegen Mensik und Ruud hatten jeweils mit einem Sieg vorgelegt, lediglich Cobolli musste sich gegen Fonseca geschlagen geben. Unter Kapitän Yannick Noah ging auch der vierte zu vergebende Punkt an das blaue Team.

Dabei verlief das Doppel höchst ausgeglichen. Die drei Breakchancen von Alcaraz/Mensik blieben ungenutzt, Fritz und Michelsen bekamen nicht mal welche. So ging es im ersten Satz in den Tiebreak, den Team Europe mit 9:7 für sich entschied.

Die Fans feiern ihren neuen König

Der zweite Satz verlief kaum weniger knapp. Allerdings hielt das das Publikum in San Francisco nicht ab, zwischendurch die neue Nummer Eins der Welt mit einer La-Ola-Welle zu feiern. Mit dem ersten Matchball sicherten sich Alcaraz und Mensik den Sieg und den vierten Punkt für ihr Team.

Ab jetzt zwei Punkte pro Matchgewinn

Damit sind die ersten beiden Sessions des Laver Cups beendet. Ab 1 Uhr mittags Ortszeit geht es am Samstag weiter. Es folgen Session 3 und 4, wo nun jedes gewonnene Match zwei Punkte zählt. Es ist also noch alles offen.