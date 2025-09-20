Laver Cup: Alexander Zverev unterliegt Alex De Minaur klar

Alexander Zverev hat am zweiten Tag des Laver Cups in San Francisco eine Niederlage kassiert. Gegen Alex De Minaur unterlag das Mitglied des “Team Europe” 1:6, 4:6. Damit gelang dem Australier der 3:3-Ausgleich für das “Team World”.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 20.09.2025, 23:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev hatte gegen Alex De Minaur einen schlechten Start erwischt.

Kein guter Auftakt für das europäische Team in den zweiten Turniertag. Alexander Zverev unterlag einem gutaufgelegtem Alex De Minaur in zwei Sätzen und konnte damit nicht für eine größere Führung im Vergleich mit dem “Team World” sorgen. Nachdem “Team Europa” den Freitag mit einer 3:1-Führung beendete, gelang dem Weltranglistenachten De Minaur mit seinem Erfolg der Ausgleich. Am zweiten Turniertag gibt es pro Sieg zwei Matchpunkte.

Im ersten Satz lief wenig bei Alexander Zverev zusammen. Schnell lag der dritte der Weltrangliste 0:4 hinten und konnte die Breakmöglichkeit im anschließenden Aufschlagspiel nicht verwerten- Alex De Minaur brachte den Satz sicher ins Ziel und sorgte so nach bereits 33 Minuten auf dem Court für die Führung.

Zverev schnuppert nur ganz kurz

Im zweiten Durchgang fand Alexander Zverev zwar besser in die Partie, musste beim Stand von 3:3 jedoch den nächsten Aufschlagverlust verkraften. Dem gebürtigen Hamburger gelang das direkte Rebreak, machte seine Chancen aber mit dem nächsten instabilen Aufschlagspiel zu Nichte. Nach 1:30 Stunde stand so der am Ende souveräne Zweisatzerfolg von Alex De Minaur fest.

Direkt im Anschluss kämpfen Holger Rune und Francisco Cerundolo um die nächsten beiden Matchpunkte im Kampf um den Laver Cup. In der Night Session (4Uhr MESZ) duellieren sich dann Carlos Alcaraz und Taylor Fritz im letzten Einzel des Tages, bevor dann Casper Ruud und Holger Rune gegen Alex De Minaur und Alex Michelsen um die letzten Matchpunkte des Tages spielen.