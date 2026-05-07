Laver Cup: Ben Shelton verstärkt Team World in London

Der aktuelle Weltranglistensechste Ben Shelton wird das Team World beim Laver Cup 2026 verstärken.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2026, 15:04 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton ist in London dabei

Ben Shelton wird 2026 zum dritten Mal in seiner Karriere beim Laver Cup aufschlagen. Wie die Veranstalter am Donnerstag bekanntgaben, wird der US-Amerikaner bei der diesjährigen Ausgabe in London das Team World verstärken.

“Es ist immer eine Ehre, Teil des Team World zu sein“, ließ sich Shelton, der beim Laver Cup 2023 in Vancouver sowie 2024 in Berlin am Start war, zitieren. “Ich habe bereits einige großartige Erinnerungen an den Laver Cup und freue mich darauf, mit den Jungs in London wieder auf den Platz zu gehen.”

Neben Shelton kann Teamkapitän Andre Agassi in London auf Taylor Fritz und Alex de Minaur bauen. Bei den Europäern haben sich bislang Carlos Alcaraz und Alexander Zverev angekündigt.

Der Laver Cup wird 2026 vom 25. bis 27. September stattfinden. Titelverteidiger ist Team World, das sich im Vorjahr in San Francisco mit 15:9 behauptete.