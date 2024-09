Laver Cup: Frances Tiafoe möchte NBA-Teambesitzer werden

Frances Tiafoe wird das Team World beim Laver Cup in Berlin wieder als emotionaler Leader anführen. Für die Zeit nach seiner Tenniskarriere hat der Halbfinalist der US Open 2024 schon eine Idee.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.09.2024, 17:18 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe bürgt für gute Laune

Frances Tiafoe hat die Presseverpflichtungen am Donnerstag beim Laver Cup mit Sonnenbrille absolviert. Warum auch immer. Verstecken muss sich der US-Amerikaner ja eigentlich nicht: Er hat eine eher wacklige Saison 2024 im Sommer doch noch einmal herumgedreht, scheiterte zuletzt bei den US Open bekanntlich erst im Halbfinale an Taylor Fritz.

Beim Laver Cup hat Tiafoe schon einiges erlebt. Zum Beispiel von zwei Jahren in London: Da stand „Big Foe“ gemeinsam mit Jack Sack auf der anderen Seite des Netzes, als Roger Federer sein allerletztes Match bestritt. Ob danach auch bei Tiafoe Tränen geflossen sind, ist nicht überliefert. Bei Federer und Partner Rafael Nadal mussten in der O2 Arena mehrere Packungen Taschentücher geopfert werden.

Tiafoe nach den US Open ein vielbeschäftigter Mann

An Emotionalität mangelt es Frances Tiafoe indes nie. Ganz im Gegenteil: Er sieht sich ganz klar als Leader im Team Welt, wie er in der Mixed Zone am Donnerstag noch einmal betonte. Als Adjutant würde sich Ben Shelton anbieten, vielleicht auch Thanasi Kokkinakis. Taylor Fritz, der nominell beste Spieler der Weltauswahl, kommt ja eher über das Spielerische.

Wie viel Tennis Frances Tiafoe seit seinem Aus in Flushing Meadows gespielt hat, das ist nicht ganz klar. Er zeigte sich als Gast bei den Washington Nationals (Baseball), dann als Motivator und Glücksbringer bei den Washington Commander („Das war kein gutes Spiel.“). Generell ist Tiafoe mit der US-Hauptstadt innigste verbunden.

Und also auch den Wizards, die in der NBA das Banner für Washington, D.C., hochhalten. Denn das ist Tiafoes eigentliche, ganz große Leidenschaft neben dem Tennis. Und mit dieser Leidenschaft ist auch ein Traum verknüpft. „Irgendwann möchte ich Minderheiten-Eigentümer bei einer NBA-Franchise werden“, sagt Tiafoe. Und man meint, hinter der Sonnenbrille ein kleines Blitzen in seinen Augen zu erkennen.