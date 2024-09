Laver Cup: Stefanos Tsitsipas gleicht für Team Europe aus

Nach den ersten beiden Einzeln beim Laver Cup 2024 steht es 1:1. Stefanos Tsitsipas glich für Team Europe dank einer starken Vorstellung gegen Thanasi Kokkinakis aus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.09.2024, 16:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stefanos Tsitsipas zeigte eine starke Leistung

Team Europe hat beim Laver Cup 2024 in Berlin einen Fehlstart vermieden. Nach der Auftaktniederlage von Casper Ruud gegen Francisco Cerundolo gelang Stefanos Tsitsipas für die Hausherren der Ausgleich zum 1:1. Der Grieche besiegte Thanasi Kokkinakis dank einer starken Leistung klar mit 6:1 und 6:4.

Tsitsipas, der in den vergangenen Monaten alles andere als in Topform agiert hatte, ließ dem Australier über das gesamte Match hinweg keine Chance und revanchierte sich somit auch für seine Auftaktniederlage bei den diesjährigen US Open. In New York hatte der 26-Jährige gegen Kokkinakis noch in vier Sätzen verloren.

Am Abend bekommt es um 19 Uhr zunächst Grigor Dimitrov mit Alejandro Tabilo zu tun, ehe Alexander Zverev seinen ersten Auftritt vor heimischem Publikum absolvieren wird. Der Weltranglistenzweite trifft an der Seite des spanischen Superstars Carlos Alcaraz auf die US-Amerikaner Ben Shelton und Taylor Fritz.