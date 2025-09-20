Laver Cup, Tag 2: Zverev darf ran

Team Europe hat sich am ersten Tag des Laver Cups eine 3:1-Führung erspielt – und das, obwohl Carlos Alcaraz und Alexander Zverev im Einzel noch gar nicht zum Einsatz kamen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.09.2025, 14:37 Uhr

© Getty Images Die Superstars von Team Europe: Carlos Alcaraz und Alexander Zverev

Die Bilanz nach Tag 1: drei Siege für die blaue Mannschaft von Kapitän Yannick Noah, ein Punkt für Team World unter Andre Agassi. Da am ersten Spieltag traditionell noch nicht die großen Entscheidungen fallen, heben sich die Spitzenstars beider Teams ihre Einzelauftritte für den zweiten Tag auf. Zumal ab jetzt alle gewonnenen Matches zwei, statt einen Gewinnpunkt in der Gesamtrechnung zählen.

Zverev eröffnet Tag 2

Während Publikumsliebling Alcaraz allerdings bereits seinen Einsatz im Doppel an der Seite von Jakub Mensik hatte, wird Alexander Zverev heute Abend zum ersten Mal den Center Court in San Francisco betreten. Der deutsche Topspieler eröffnet Tag 2 um 13 Uhr Ortszeit (22 Uhr MEZ) gegen den Australier Alex de Minaur.

Zverev zeigte sich beim Laver Cup in bester Stimmung – sowohl im Training mit Alcaraz als auch gegenüber der Presse. „Es ist eine der spaßigsten Wochen, und ich glaube, dass sie jeder genießen wird“, sagte er. Da es beim Laver Cup keine Weltranglistenpunkte gibt, kann Zverev frei aufspielen – vielleicht auch mit Blick auf das Saisonfinale etwas Leichtigkeit mitnehmen.

Rune erstmalig beim Laver Cup dabei

Im Anschluss feiert Holger Rune sein Laver Cup Debüt gegen Francisco Cerundolo, der im Vorjahr bei seinen beiden Matches für Team World punkten konnte.

Das erste Match der Night Session, beginnend um 19 Uhr Ortszeit (4 Uhr MEZ), bestreiten Carlos Alcaraz und die US-amerikanische Nummer 1 Taylor Fritz. Den Tag beenden werden das Doppel Ruud/Rune gegen Minaur/Michelsen.