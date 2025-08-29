Leandro Riedi: Das große Versprechen wird langsam eingelöst

Leandro Riedi siegte nach 0:2-Satzrückstand am Donnerstag in der zweiten Runde der US Open grandios gegen Francisco Cerundolo. Das könnte der Startschuss sein für ein bisher nicht eingelöstes Versprechen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 29.08.2025, 14:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Leandro Riedi überzeugte bereits als Junior mit tollen Ergebnissen bei den Grand Slams.

Es ist die wohl größte Schlagzeile, die Leandro Riedi in seiner bisherigen Karriere produzierte. Gegen den Weltranglisten-19. Francisco Cerundolo siegte der Qualifikant nach 0:2-Satzrückstand und zog nach einem Comeback-Marathon in die dritte Runde der US Open ein. Umso erstaunlicher ist diese Energieleistung, wenn man Riedis aktuelle Platzierung anschaut. Platz 435 steht dort für den Schweizer, der in seiner Jugendzeit bereits als sehr großes Versprechen gehandelt worden ist.

Dieses Versprechen löst Riedi mit tollen Auftritten bei den US Open erstmals auch auf großer Bühne ein. Die hohen Erwartungen entstanden nicht zufällig. Immerhin erreichte der gebürtige Frauenfelder im Jahr 2020 das Juniorenfinale in Roland-Garros gegen Landsmann Dominic Stricker. Stricker gehört ebenfalls zu den großen Hoffnungen der schweizer Tennisfans, der jedoch noch nicht auf höchster Ebene langfristig Stand halten konnte.

Riedi schafft das große Comeback

Leandro Riedi hat mit seinem Sieg gegen den Argentinier Cerundolo bei den Eidgenossen nun wieder das Tennisfieber entfacht. "Ich dachte mir zwischenzeitlich, dass ich es nicht mehr schaffen würde", gab Riedi nach seinem grandiosen Comeback zu Protokoll. Nicht viele Spieler würden gegen einen Spieler, der über 400 Ränge besser platziert ist und mit einer 2:0-Satzführung vorne liegt, anders denken.

Doch Riedi fand an diesem Tag in Flushing Meadows den Glauben an sich und die große Möglichkeit wieder. Ein Match, das nicht nur dem 23-Jährigen noch einige Zeit in Erinnerung bleiben wird.