LeBron James über Andreeva: "Ich bin froh, dass ich helfen konnte"

Mirra Andreeva hat letzte Woche ihr zweites WTA-1000er-Turnier in Folge gewonnen - und das mit nur 17 Jahren. Dass sie sich im Indian Wells-Finale gegen die topgesetzte Aryna Sabalenka auch von einem Satzrückstand nicht aus der Ruhe bringen ließ, lag offenbar nicht zuletzt an einer Aussage von Basketball-Legende LeBron James.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 19.03.2025, 08:17 Uhr

© Getty Images Mirra Andreeva: Mit LeBrons Hilfe zum Indian Wells-Triumph?

Wie Andreeva in einem Interview mit dem "Tennis Channel" verriet, habe sie, nachdem sie gegen Sabalenka den ersten Satz mit 2:6 verloren hatte, an ein altes Interview des viermaligen NBA-MVPs gedacht: "Er sagte, dass, auch wenn du nicht 100 % gut spielst oder sogar, wenn du dich nicht 100 % körperlich auf der Höhe fühlst, du dich dafür entscheiden kannst, mental 100 % zu geben." Diese Einstellung habe sie sehr inspiriert.

"Er sagte, dass es das ist, was uns zu Champions macht und so habe ich versucht, es auch so zu machen. Am Anfang hat es nicht wirklich funktioniert, aber mit der Zeit habe ich es schließlich geschafft, das zu überwinden und wirklich versucht, Vertrauen in meine Schläge zu haben und es einer Legende nachzumachen."

Es ist nicht das erste Mal, dass Andreeva davon spricht, sich von der Basketball-Legende Inspiration geholt zu haben. Bereits nach ihrem Triumph in Dubai hatte die Russin verraten, sich regelmäßig Interviews des Superstars der Los Angeles Lakers anzuhören und daraus Motivation zu schöpfen.

LeBron gibt Komplimente zurück

Aber auch "King James" höchstpersönlich ließ es sich diesmal nicht nehmen, auf Social Media prompt Andreeva Lorbeeren zu spenden: "Glückwunsch! Ich bin froh, dass ich helfen konnte", schrieb der 40-Jährige in einer Instagram-Story. "Aber ganz ehrlich: DU hast das geschafft! Die harte Arbeit, dein Antrieb und die Hingabe für deinen Sport. Mach so weiter!", so der vierfache NBA-Champion anerkennend.

Andreeva, die seit Montag auf Platz 6 im WTA-Ranking steht, ist mittlerweile seit zwölf Matches ungeschlagen. Nachdem sie zuvor bereits beim WTA-1000er-Event in Dubai triumphiert hatte, schlug sie in Indian Wells mit Elena Rybakina, Iga Swiatek und Aryna Sabalenka absolute Hochkaräter.

In Miami hat die 17-Jährige Russin nun die Möglichkeit, ihre Siegesserie weiter auszubauen.

