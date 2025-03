WTA Miami: Gelingt Mirra Andreeva der Titel-Hattrick?

Mirra Andreeva ist auf der WTA-Tour die Frau der Stunde. Auch in Miami dürfte der Weg zum Titel nur über die 17-Jährige führen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.03.2025, 21:11 Uhr

© Getty Images Mirra Andreeva ist auch in Miami die Topfavoritin auf den Titel

Wer soll diesen Teenager stoppen? Mir nur 17 Jahren ist Mirra Andreeva in der Weltspitze angekommen - und wie! Die Russin gewann zuletzt die beiden WTA-1000-Turniere in Dubai und Indian Wells und hält bei nunmehr zwölf Siegen am Stück. Nur logisch also, dass Andreeva auch beim Event in Miami (18. bis 30. März) Titelanwärterin Nummer eins ist.

“Ich habe nun die Sicherheit, auch die großen Spielerinnen in den ganz großen Spielen zu schlagen”, tönte Andreeva nach ihrem Triumph in Indian Wells. Zurecht, denn auf dem Weg zum Titel räumte der Schützling von Conchita Martinez ab dem Achtelfinale Elena Rybakina, Elina Svitolina, Iga Swiatek und Aryna Sabalenka aus dem Weg.

In Miami wird Andreeva daher die große Gejagte sein. Die Auslosung meinte es mit ihr einigermaßen gut, eröffnen wird die Russin ihre Jagd nach dem dritten Titel in Folge gegen Veronika Kudermetova oder Xinyu Wang. Erst im Halbfinale ist ein Duell mit Swiatek möglich, Sabalenka landete in der anderen Turnierhälfte.

Andreeva im Race auf Rang drei

Spielt Andreeva so wie in den vergangenen Wochen, muss sie ohnehin keine Gegnerin fürchten. Im Race liegt die Russin nur knapp hinter Australian-Open-Siegerin Madison Keys und Sabalenka auf Rang drei, in der Weltrangliste machte sie am Montag einen Sprung auf Platz sechs. Ihr ursprüngliches Vorhaben, 2025 in die Top Ten vorzustoßen, hat Andreeva damit längst erreicht.

Was sind also die nächsten Ziele des Shootingstars? Zwangsläufig wird Andreeva nach ihren Triumphen auf 1000er-Ebene auch bei den Grand-Slam-Turnieren zu den Favoritinnen zählen. Und dass sie vor der großen Bühne keine Angst hat, zeigte die 17-Jährige ja nicht erst in Indian Wells.

