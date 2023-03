Legendäre Tennis-Trainer: Darren Cahill - von Hewitt über Agassi bis Halep

Darren Cahill gilt als einer der angesehensten Experten und begehrtesten Trainer der aktuellen Zeit. Angefangen hatte alles mit einem recht ungewöhnlichen Trainingsmatch in seinem Garten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.03.2023, 16:49 Uhr

© Getty Images Darren Cahill

Denn eines Tages stand ein gewisser Lleyton Hewitt vor Cahills Tür. Cahill hatte kürzlich erst seine eigene Laufbahn wegen andauernder Knieprobleme beendet, es bis auf Platz 22 im ATP-Ranking gebracht.

Hewitt, damals 12 Jahre jung, hielt nicht viel von Smalltalk. "Hi, ich bin Lleyton. Spielen wir?" Cahill erinnert sich noch heute an die stählernen, voll fokussierten Augen. Er sei gleichzeitig amüsiert, fasziniert und eingeschüchtert gewesen, so Cahill. Große Sorgen habe er sich keine gemacht, als quasi kürzlich noch aktiver Profi, die ersten beiden Trainingssätze seien auch glatt gelaufen. Dann aber habe Hewitt getroffen, ihn nach vorne gelockt, immer wieder überlobbt. Sein später legendäres "C'monnnn" habe man noch fünf Straßen weiter gehört. Cahill wusste: Hewitt ist speziell - was dieser mit zwei Grand-Slam-Titeln und der Nummer 1 unter Beweis stellen sollte.

Nein zu Safin, Ja zu Agassi

Während Hewitt damals am Anfang seiner Laufbahn stand, folgte für Cahill später ein Engagement bei einem Altstar - Andre Agassi. Der klingelte nach seiner Trennung von Brad Gilbert beim Australier durch. Nee, geht nicht, erklärte Cahill - er stehe kurz vor einem Engagement beim aufstrebenden Marat Safin. Agassi verstand. Kurz. 30 Minuten später klingelte es erneut. Er könne nicht zu Safin, unberechenbar sei der, vermittelte Agassi. "Und du willst deine Frau sicher nicht in seiner Nähe haben.“ Cahills Gattin hatte sich zuvor tatsächlich äußerst angetan von einem Safin-Engagement gezeigt.

Und bearbeitete ihren Gatten weiter, wie der vor Jahren im Podcast des Magazins Racquet erzählte. "Das machen wir nicht! Wir haben hier einen 22-jährigen, 1,95-Meter großen heißen, sexy Russen mit Marat Safin. Und – wie alt ist Andre? 48, 49? Er ist alt, hat keine Haare und watschelt rum wie eine Ente.“ Cahill aber sagte Agassi direkt zu. Mit Erfolg: Agassi drehte am Ende seiner Laufbahn noch mal mächtig auf.

Cahill führt Simona Halep zum French-Open-Sieg

Zuletzt hatte Cahill vor allem mit seiner Liaison mit Simona Halep für Schlagzeilen gesorgt. Mit der Rumänin führte er eine Auf- und Ab-Beziehung auf dem Court, versuchte vor allem, ihr, der oft zu selbstkritischen und pessimistischen Ex-Nummer-1 etwas mehr Optimismus zu geben. Was nicht immer gelang. Legendär: ein On-Court-Coaching in Miami, als Halep wieder mal drauf und dran war, ein Match wegzugeben. Was sie am Ende tat. Cahills Reaktion: Er trennte sich von ihr. Haleps Reaktion: Sie zeigte ihrem nunmehr Ex-Coach, dass sie sehr wohl kämpfen könnte. Die beiden fanden schließlich wieder zusammen, Halep feierte mit Cahill ihren ersehnten Major-Sieg bei den French Open desselben Jahres.

Und zuletzt? Ist Cahill als Berater unterwegs - für Amanda Anisimova und auch für Jannik Sinner. Neben seiner Experten-Tätigkeit für ESPN, gerne an der Seite seines guten Kumpels und Trainer-Kollegen Brad Gilbert.