Liebesgrüße aus Melbourne (und Adelaide): Die Stars sind gelandet

So langsam steigt die Vorfreude auf die Australian Open - auch bei den Tennisprofis. Die ersten sind bereits vor Ort.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.01.2021, 18:04 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem ist in Adelaide gelandet

Im Blickpunkt der Tennis-Fotopresse natürlich vor allem: der Flughafen in Adelaide. Dort - wir berichteten - werden sich die Top 3 der Tennis-Damen- und Herren-Welt einquartieren, was nicht jedem taugt. Der Rest? Hat teilweise bereits sein Quartiert in Melbourne bezogen, und wir sagen mal so viel: Es gibt sicher schlechtere Hotel.

Wir haben uns mal in den sozialen Medien nach den ersten Rückmeldungen aus Melbourne umgeschaut.

Gelandet in Adelaide sind: Der Domi (mit Kumpel Dennis Novak) und Novak Djokovic.

Und auch der Champ aus 2009, Rafael Nadal sowie die 2019er-Siegerin Naomi Osaka.

Ach: Und Serena auch! Obwohl aktuell nicht mehr unter den Top 3 der Welt.

Simona Halep freut sich ganz besonders, dass sie in Adelaide weilen darf: Schließlich lebt hier auch ihr Coach Darren Cahill.

Auch in Melbourne haben sich schon einige Profis einquartiert. Marta Kostyuk zum Beispiel, mit direktem Blick auf den Melbourne Park.

Oder Petra Kvitova.

Und Vika Azarenka, die sich für die Organisation bedankte.

Ebenso wie Daria Kasatkina, die direkt mal ihr Bett ausprobierte - und zufrieden wirkt.

Und Barbora Strycova, die das Posen nicht verlernt hat.

Daniil Medvedev hat ein Zimmer mit Aussicht - auf den Yarra River.

Und schließlich: Elina Svitolina. Die uns in bewegten Bildern beruhigt mit dem Gedanken zurücklässt: Jep, hier hält man's durchaus mal 14 Tage lang aus.