Lorenzo Musetti: "Das Ziel ändert sich nicht wesentlich"

Lorenzo Musetti könnte sich zum ersten Mal in seiner Karriere für die ATP Finals qualifizieren. Dafür benötigt der Italiener in Athen den Turniersieg.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.11.2025, 16:46 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti könnte sich noch für die ATP Finals qualifizieren

Will Lorenzo Musetti zum ersten Mal an den ATP Finals teilnehmen, muss er in dieser Woche das Turnier in Athen für sich entscheiden. So viel steht seit der Metz-Absage von Felix Auger-Aliassime fest. Nur: In den vergangenen Wochen agierte der Italiener, der 2025 keinen Titel gewann, alles andere als in Topform.

Zwar erreichte Musetti bei den Erste Bank Open in Wien das Halbfinale, in der Vorwoche scheiterte er in Paris allerdings bereits an seiner Auftakthürde. Und auch in Brüssel (Viertelfinale), Shanghai (Achtelfinale) und Peking (Viertelfinale) war es für den 23-Jährigen nicht unbedingt überragend gelaufen.

Ein Turnier wie jedes andere?

“Es ist keine leichte Aufgabe. Ich versuche, mir nicht zu viele Gedanken über Rechenspiele zu machen, aber ich weiß, dass ich das Turnier gewinnen muss, um mir einen Platz in Turin zu sichern“, sagte Musetti vor dem Turnier in Athen im Gespräch mit der ATP. ”Mein Ziel ist immer, das Turnier zu gewinnen, daher ändert sich das nicht wesentlich."

Nach Paris habe er ein paar Tage Zeit gehabt, um sich mental und körperlich auf das Event in Griechenlands Hauptstadt einzustimmen. “Natürlich wird es eine harte Woche, denn es gibt viele Spieler, die auf diesem Belag wirklich stark sind. Ich werde versuchen, ein Match nach dem anderen zu spielen und es wie jedes andere Turnier anzugehen”, meinte Musetti.

Djokovic könnte Strich durch die Rechnung machen

In seiner Auftaktpartie trifft der an Position zwei gesetzte Italiener am Mittwoch auf Stan Wawrinka. Star des Turniers ist freilich Novak Djokovic, der sich mittlerweile offenbar für einen Start bei den ATP Finals entschieden hat. Und Musetti in einem etwaigen Traumfinale einen Strich durch die Rechnung machen könnte.

So oder so wird Musetti das Jahr in den Top Ten und damit so weit vorne wie noch nie abschließen. “Es war bisher eine großartige Saison. Wenn ich auf all die Erfolge und Ziele zurückblicke, die wir dieses Jahr erreicht haben, war es bisher die beste Saison meiner Karriere“, so der 23-Jährige. ”Natürlich gibt es noch ein Ziel, von dem ich spreche. Wir werden nach dieser Woche sehen, was passieren wird, aber ich bin auch dafür hier und werde versuchen, mir den Platz zu sichern."

