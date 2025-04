Lorenzo Musetti: Plötzlich im Favoritenkreis der French Open

Lorenzo Musetti verpasste in seinem ersten Masters-Finale den großen Triumph gegen Carlos Alcaraz. Mit der Turnierwoche in Monte-Carlo hat sich der Italiener jedoch noch mehr in den Fokus gespielt. Der Einzug in die Top Ten der Tenniswelt steht kurz bevor.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 13.04.2025, 23:33 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti spürte im Endspiel von Monte Carlo die Anstrengungen der letzten Tage.

Es hat nicht sein sollen an diesem Sonntagmittag für Lorenzo Musetti. Beim ersten Masters-Endspiel der Karriere meldete sich der Körper des Italieners nach der Satzführung. Die anstrengenden Partien der letzten Tage hinterließen deutliche Spuren. Lediglich im Achtelfinale gegen Matteo Berrettini reichten Musetti zwei Sätze, um den Court als Sieger verlassen zu können. Zu viel Einsatzzeit, um Carlos Alcaraz bis zum Ende die Stirn bieten zu können.

Doch die positiven Erfahrungen sollten bei Lorenzo Musetti trotzdem überwiegen. Mit Siegen gegen Stefanos Tsitsipas und Alex De Minaur feierte der 23-Jährige zwei Erfolge gegen Top-10-Spieler.

Musetti kurz vor Einzug in die Top Ten

Lorenzo Musetti hat sich damit vorerst in den Favoritenkreis für die kommenden Masters-Events in Madrid und Rom gespielt. Sollte bei den beiden Tourstationen kein kompletter Leistungseinbruch passieren, dürften die Buchmacher den Rechtshänder auch bei den French Open in Paris oben in der Liste führen.

Mit Beginn dieser Woche steht Lorenzo Musetti erstmals auf Platz elf der ATP-Weltrangliste und klopft erstmals an die Top Ten an. Die Premiere im erlesenen Kreis der besten zehn Tennisprofis der Welt dürfte nur noch eine Frage von Wochen sein. Mit den nächsten guten Ergebnissen eine Woche früher als später.