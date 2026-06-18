Lys gegen Svitolina in Berlin chancenlos

Eva Lys hat ihren starken Eindruck vom Auftakt in Berlin nicht bestätigen können und ist erneut bereits im Achtelfinale eines WTA-Turniers ausgeschieden. Wie schon beim Tennis-Grand-Prix in Stuttgart im April unterlag die Hamburgerin der Ukrainerin Elina Svitolina beim 3:6, 2:6 deutlich.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.06.2026, 14:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Im Achtelfinale von Berlin streckte sich Eva Lys gegen Elina Svitolina vergeblich.

Lys ließ im ersten Satz mehrere Breakchancen ungenutzt und geriet stattdessen nach einem eigenen Aufschlagverlust ins Hintertreffen. Bei schwülen 28 Grad und strahlendem Sonnenschein fand die Deutsche gegen die erfahrene Ukrainerin, die sich selbst als Rasenliebhaberin bezeichnet, kaum ein Mittel.

Nach der Satzpause, in der Lys den Platz verließ, stabilisierte sie zwar ihren Aufschlag, Svitolina blieb jedoch die spielbestimmende und aggressivere Akteurin. Auch die lautstarke Unterstützung des Publikums konnte die Wende nicht mehr herbeiführen. Nach 1:09 Stunden verwandelte Switolina ihren Matchball mit einem Ass.

"Ich habe mehr Spiele gegen sie gewonnen als in Stuttgart. Meine Beinarbeit war einfach nicht gut, da fehlt mir noch ein bisschen die Fitness. Ich war einfach oft einen Ticken zu langsam", sagte Lys. Sie werde versuchen, "die nächsten Tage viel auf Rasen zu verbringen". In der nächsten Woche werde sie in Bad Homburg antreten, sagte die Hamburgerin, danach geht es weiter nach Wimbledon.

Lys hatte zu Beginn des Jahres immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Beim Auftaktsieg gegen die Polin Magdalena Frech hatte die 24-Jährige erstmals seit längerer Zeit wieder einen überzeugenden Eindruck hinterlassen. Das Berliner Turnier zählt zu den wichtigsten Vorbereitungsevents für Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli). Lys stand dank einer Wildcard im Hauptfeld.

Hier das Einzel-Tableau aus Berlin