Major-Champion Max Purcell fängt wieder ganz unten an

Nach seiner 18-monatigen Doping-Sperre muss der zweifache Doppel-Grand-Slam-Champion Max Purcell erst einmal wieder kleinere Brötchen backen. Immerhin konnte er bei seinem Comeback beim ITF-M15-Turnier in Tokio zwei Siege einfahren.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.06.2026, 14:13 Uhr

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© Getty Images Beim ITF-M15-Turnier in Tokio gab Max Purcell auf der untersten Ebene sein Comeback nach 18-monatiger Doping-Sperre.

Zum Ende der Saison 2024 meldete Max Puercell „freiwillig“ sein Vergehen, eine Vitamin-Infusion mit einer Dimension von mehr als 100ml zu sich genommen zu haben, was in einem Zeitraum von 12 Stunden verboten ist. Deshalb wurde der Australier mit einer 18-monatigen Dopingsperre belegt.

Besonders dick dürfte deswegen im Kalender des Australiers der Juni 2026 eingetragen gewesen sein, da er ab diesem Zeitpunkt wieder auf der Tour startberechtigt ist. Während seine letzten drei Turniere mit dem Triumph bei den US Open und den Starts beim Masters-Turnier in Paris und den ATP-Finals in Turin auf der ganz großen Bühne stattfanden, sollte es beim Comeback gezwungenermaßen das allerniedrigste Level sein.

Und so machte sich der 28-jährige auf, die ersten Gehversuche nach seiner Zwangspause auf der ITF World Tennis Tour zu begehen. Mit einer Wildcard startete die ehemalige Nr. 8 der Welt im Doppel beim ITF-M15-Turnier in Tokio und deutete zumindest an, warum er es auch im Einzel bis auf Platz 40 in der Weltrangliste schaffte. Mit Zweisatz-Erfolgen gegen die Japaner Hiromasa Koyama und Yusuke Kusuhara spielte sich der zweifache Major-Sieger im Doppel auf Anhieb ins Viertelfinale, musste sich aber dort seinem Landsmann Jake Delaney in zwei Durchgängen beugen.

Auch wenn ein erster Schritt gemacht ist, dürfte der Weg zurück in die Weltspitze noch ein weiter sein. Immerhin konnte sich der australische Davis-Cup-Spieler mit den zwei erzielten Weltranglistenpunkten wieder im Ranking-Business zurückmelden.