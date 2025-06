Mallorca Championships: Justin Engel mag es auf Rasen heiß

Justin Engel wird ab heute bei den Mallorca Championships aufschlagen. Der deutsche Youngster schließt damit seine Rasentour 2025 ab.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.06.2025, 09:25 Uhr

© Mallorca Championships / Sascha Feuster Justin Engel am Freitagabend bei den Mallorca Championships

Stuttgart, HalleWestfalen, Mallorca: Justin Engel hat in diesem Frühjahr alles mitgenommen, was der Rasen auf der ATP-Tour hergegeben hat. Vor allem der Einstieg bei den BOSS OPEN ist mit dem Einzug ins Viertelfinale hervorragend gelungen, in Halle war in der zweiten Qualifikations-Runde gegen Sebastian Ofner wenig zu holen.

Nun also ist Engel im Mallorca Country Club mit einer Wildcard nicht nur im Einzel, sondern auch im Paarlauf vertreten. Dort geht es schon am heutigen Sonntag an der Seite von Andreas Mies gegen die beiden starken Spanier Pedro Martinez und Jaume Munar. Die ersten Erfahrungen mit dem Center Court hat Engel aber schon am Freitagabend bei einem Schaukampf gemacht, in dem er Tommy Haas als Doppelpartner erleben durfte. Eine Erfahrung, die der deutsche Teenager gerne öfter machen würde, wie Engel in Machgang betonte.

Engel auf Crash-Kurs mit Shelton

Die Bedingungen auf Mallorca schätzt der Schützling von Philipp Kohlschreiber als zum einen komplett anders als in den letzten beiden Wochen auf deutschem Boden, aber auch für sich vorteilhaft ein. “Es ist sehr heiß hier, was bedeutet, dass die Bälle höher abspringen”, so Engel, der es zum Auftakt mit dem US-Amerikaner Learner Tien zu tun bekommen wird. Von dem weiß Engel natürlich, dass er bei den Australian Open Anfang dieser Saison gegen Daniil Medvedev gewonnen hat. Und: “Gegen Linkshänder ist es auf Rasen immer schwierig.”

Was auch in der zweiten Runde relevant werden würde. Denn da träfe Justin Engel im Fall eines Sieges auf Turnierfavorit Ben Shelton. Nicht am Start wird übrigens Casper Ruud sein, der nach wie vor von Knieschmerzen geplagt wird und auch sein Antreten in Wimbledon abgesagt hat. An Position zwei ist Félix Auger-Aliassime gesetzt, dahinter folgt Alex Michelsen. Gegen Letzteren hat Engel in Stuttgart ja gewonnen, ehe gegen “FAA” in der Runde der letzten acht dann Schluss war.

Ein paar gefährliche Außenseiter sind im 28er-Draw auch vertreten: So etwa Gabriel Diallo, der vor wenigen Tagen in ´s-Hertogenbosch seinen ersten Turniersieg feiern konnte. Oder auch Routinier und Lokalmatador Roberto Bautista-Agut, der ja erst gestern im Londoner Queen´s Club im Halbfinale an Carlos Alcaraz gescheitert war.

Hier das Einzel-Tableau auf Mallorca