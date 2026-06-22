Mallorca Championships: Struff gewinnt hartes Auftaktmatch gegen Landaluce

Jan-Lennard Struff ist mit einem 6:3, 1:6 und 7:5 gegen Martin Landaluce in das Achtelfinale der Mallorca Championships 2026 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.06.2026, 18:20 Uhr

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© Sascha Feuster Jan-Lennard Struff am Montag bei den Mallorca Championships

Vier Matchbälle hat es gebraucht, was Jan-Lennard Struff aber einerlei sein wird. Denn der deutsche Davis-Cup-Spieler steht nach einem 6:3, 1:6 und 7:5 gegen den aufstrebenden Spanier Martin Landaluce im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers im Mallorca Country Club.

Nach seinem Sieg hatte Struff viel Lob für seinen Gegner parat. Landaluce sei jetzt schon ein überragender Spieler, der in den kommenden Jahren nur noch besser werden wird. Mit der großen Hitze sei er grundsätzlich gut zurecht gekommen, so “Struffi” weiter.

Tiafoe kommt nicht nach Mallorca

Seinen Gegner in Runde zwei kennt Struff schon: Es wird der Portugiese Nuno Borges sein, der sich schon am gestrigen Sonntag gegen Adrian Mannarino sicher in zwei Sätzen behaupten konnte. Für eine kleine Überraschung sorgte Abedallah Shelbayh, der gegen den an Position sechs gesetzten Corentin Moutet mit 7:5 und 6.4 gewann.

Keine Überraschung ist dagegen, dass Frances Tiafoe nach seinem Turnier-Erfolg in HalleWestfalen die Reise nach Mallorca nicht angetreten hat. Lucky Loser Murphy Cassone zieht damit direkt ins Achtelfinale ein.

Hier das Einzel-Tableau der Mallorca Championships

