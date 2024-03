Miami Open: "Ersthelfer" Jannik Sinner zieht ins Viertelfinale ein

Australian-Open-Champ Jannik Sinner steht nach einem Zweisatzerfolg über Christopher O'Connell im Viertelfinale des Masters-Turniers in Miami.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.03.2024, 00:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner

6:4, 6:3 hieß es nach 1 Stunde und 51 Minuten Spielzeit für den Italiener - der mit dem variablen Spiel des Australiers vor allem zu Beginn zu kämpfen hatte, vor allem auch mit dem tiefen Slice.

21 Winner bei nur 7 Fehlern ohne Not standen aber am Ende auf der Seite von Sinner in der Statistik, der kontrolliert offensiv agierte und dem das entscheidende Break zum Gewinn des ersten Satzes gelang - nachdem O'Connell bereits mit 4:2 geführt hatte. Im zweiten Durchgang dann zog er schnell mit 3:0 davon, die Entscheidung. Zumal er bei eigenem Aufschlag in Satz zwei nur noch zwei Punkte abgab.

Er habe sich vor allem mit dem Wind arrangieren müssen, so Sinner. "Ich hatte ein paar Chancen, bevor ich ihn gebreakt habe, von daher wusste ich, dass ich das Richtige tue. Ich habe sehr solide serviert. Er hat ein paar Fehler in den entscheidenden Momenten gemacht, das war der Schlüssel, denke ich."

Die einzige bisherige Partie gegen O'Connell hatte Sinner 2021 in Atlanta verloren.

Er trifft nun auf Tomas Machac, der mit 6:3, 6:3 gegen Matteo Arnaldi gewann.

Sinner hat im Erste-Hilfe-Kurs aufgepasst

Sinner zeigte sich gegen O'Connell auch als Erste-Hilfe-Könner: Als anfangs des zweiten Satzes eine Zuschauerin wegen der Hitze und Luftfeuchtigkeit umkippte, besorgte er Wasser, Handtücher und Eisbeutel aus dem den Spielern zur Verfügung gestellten Kontingent und ließ es in den Zuschauerbereich weiterleiten.

Am späten Abend deutscher Zeit noch im Einsatz: Carlos Alcaraz gegen Lorenzo Musetti. In der Nacht dann spielt Alexander Zverev gegen Karen Khachanov. Das Spiel konnt ihr hier im Liveticker verfolgen.

Bereits zuvor hatte Daniil Medvedev nach umkämpften ersten Satz gegen Dominik Koepfer gesiegt. Er spielt nun gegen Nicolas Jarry, der Casper Ruud ausgeschaltet hat.

Sinner gegen Medvedev wäre ein mögliches Halbfinale.