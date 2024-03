Miami Open: Alexander Zverev mühelos ins Viertelfinale

Olympiasieger Alexander Zverev hat überzeugend das Viertelfinale beim ATP-Masters in Miami erreicht.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 27.03.2024, 07:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev

Der an Position vier gesetzte Hamburger gewann sein Achtelfinale gegen den Russen Karen Khachanov ohne Probleme und in etwas mehr als einer Stunde Spielzeit 6:1, 6:4 und zog zum vierten Mal in seiner Karriere in Miami in die Runde der letzten Acht ein.

Dort bekommt es der 26-Jährige mit dem ungesetzten Ungarn Fabian Marozsan zu tun. Im Halbfinale könnte ein erneutes Duell mit dem spanischen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz warten.

Alcaraz hatte zuvor sein Achtelfinale gegen Lorenzo Musetti eindrucksvoll gewonnen.

Zverev präsentiert sich in Florida in starker Verfassung, der Miami-Finalist von 2018 ließ Khachanov in einer Neuauflage des Olympia-Endspiels von Tokio 2021 keinerlei Chance. Nach nur 27 Minuten schnappte sich Zverev den ersten Satz. Im zweiten Durchgang breakte die Deutsche Nummer eins den Russen früh und nutzte wenig später seinen ersten Matchball zum Sieg.

Nach seinem Viertelfinal-Einzug in Indian Wells vor einer Woche ist Zverev erstmals seit seiner schweren Knöchelverletzung bei den French Open 2022 zurück in den Top 5 der Weltrangliste. Vor einem Jahr war der Hamburger in Miami noch an seiner Auftakthürde gescheitert.

Machac schlägt de Minaur, Dimitrov erfolgreich

Seine Serie fortgesetzt hat Tomas Machac: Nach seinem Sieg über Holger Rune nahm er mit Alex de Minaur einen weiteren Top-Ten-Mann aus dem Turnier - 6:4, 0:6, 6:1 hieß es hier. Machac trifft heute ab 20 Uhr auf Jannik Sinner.

Einen harten Kampf gewann Grigor Dimitrov gegen Hubert Hurkacz - 3:6, 6:3 und 7:6 (3) siegte er am Ende eines in der Endphase heißen Matches, bei dem Hurkacz Anfangs des Tiebreaks das Netz berührte und sich mächtig über die Schiedsrichterentscheidung aufregte - die TV-Bilder bestätigten die Netzberührung jedoch.

Hier das Einzel-Tableau in Miami