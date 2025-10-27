Mission Titelverteidigung kann starten: Krawietz/Pütz nun fix für die ATP-Finals qualifiziert

Als insgesamt sechstes Doppel haben nun auch die deutschen Titelverteidiger Kevin Krawietz und Tim Pütz das Ticket für die ATP-Finals in Turin fix in der Tasche.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 28.10.2025, 09:30 Uhr

© Getty Images Krawietz/Puetz sind in Turin mit dabei.

Kevin Krawietz und Tim Pütz werden somit vom 9. bis 16. November in der Inalpi Arena aufschlagen. Im Vorjahr gelang es dem deutschen Duo, gleich bei der ersten gemeinsamen Teilnahme den Titel zu holen.

Krawietz und Pütz haben während der gesamten Saison Konstanz bewiesen und sich zuletzt in Shanghai den erstem gemeinsamen Masters-1000er-Titel gesichert. Auch beim Heimspiel in Halle hatten die beiden triumphiert.

Für Tim Pütz ist es nach dem Vorjahr die zweite Teilnahme an den Finals. Kevin Krawietz ist bereits zum fünften Mal dabei, nachdem er zuvor zweimal mit Partner Andreas Mies und einmal mit Horia Tecau beim Turnier der besten Doppel des Jahres am Start war.

Nur mehr zwei Tickets zu vergeben

Neben der deutschen Paarung sind auch bereits die Paarungen Julian Cash (GB)/Lloyd Glasspool (GB) , Marcelo Arevalo (El Salvador)/Mate Pavic (Kroatien), Marcel Granollers (Spanien)/Horacio Zeballos (Argentinien), Harri Heliovaara (Finnland)/Henry Patten (GB) und Joe Salisbury (GB)/Neal Skupski (GB) für Turin qualifiziert.

Zwei Final-Tickets sind somit noch zu vergeben. Nach derzeitigem Stand ebenfalls mit dabei wäre das italienische Duo Bolelli/Vavassori, das auf Platz sieben liegt, sowie die US-Paarung Harrison/King, die den achten Platz belegt.

