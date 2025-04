Mitten im Match: Sabalenka schießt Beweisfotos vom Ballabdruck

Im Viertelfinale des Porsche Grand Prix in Stuttgart griff Aryna Sabalenka zu ungewöhnlichen Maßnahmen: Die Topgesetzte zückte kurzerhand ihr Handy, um eine strittige Linienentscheidung selbst zu dokumentieren.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.04.2025, 20:30 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka bei dem Porsche Grand Prix in Stuttgart

Es war das erste Match der topgesetzten Aryna Sabalenka beim Porsche Grand Prix in Stuttgart. In ihrer elften Begegnung mit Elise Mertens segelte die Favoritin mit 6:4 und 6:1 an der belgischen Spielerin vorbei ins Halbfinale – allerdings nicht ohne ein kleines Drama.

Während des Matches kam es zu einer kurzen Diskussion über eine Linienentscheidung, mit der Sabalenka nicht einverstanden war. Nach einem Wortaustausch mit der Stuhlschiedsrichterin Miriam Bley bat Sabalenka diese, die Markierung des gespielten Balls erneut zu überprüfen. Als die Situation nicht zu ihrer Zufriedenheit geklärt wurde, nahm Sabalenka die Sache selbst in die Hand und fotografierte die fragliche Markierung.

„Ich hatte das Gefühl, dass die Schiedsrichterin durch das Foto, das ich gemacht habe, verärgert war. Als ich ihr die Hand schüttelte, war das ein sehr interessanter Blick und ein starker Händedruck“, sagte die Topgesetzte nach dem gewonnenen Match im On-Court-Interview. Wirklich beeindruckt hat das die 26-Jährige jedoch nicht. Auf die Frage, ob sie mit einem starken Händedruck geantwortet habe, sagte Sabalenka lächelnd: „Nein, das ist okay. Warum sollte ich dieses Spiel mit jemandem wie ihr spielen? Das ist schon in Ordnung.“

Alle guten Dinge sind vier?

Dreimal stand Sabalenka bereits im Finale des Grand Prix, dreimal musste sie sich als Zweite geschlagen geben und das Turnier ohne Porsche verlassen. Dafür holte sich Iga Swiatek – damals noch Weltranglistenerste – zwei Mal in Folge die Trophäe des 500er-Events.

Dieses Jahr soll es anders laufen – und die 26-Jährige weiß auch, warum. „Ich glaube, dass all diese verlorenen Matches darauf zurückzuführen sind, dass ich gegen die Nummer eins der Welt gespielt habe. Ich wurde also die Nummer eins der Welt – hoffentlich hilft mir das irgendwie“, antwortete Sabalenka cool. Auf dem Weg zu ihrem langersehnten Titel plus Auto müsste die dreifache Grand-Slam-Siegerin zunächst im Halbfinale an Jasmine Paolini vorbei.

