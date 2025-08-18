Mixed bei den US Open: Showevent im Grand-Slam-Glanz

Mit dem neuen Format im Mixed versuchen die US Open einen offiziellen Grand-Slam-Titel für ein Showevent zu vergeben. Doch der Zuspruch wird den Veranstaltern am Ende recht geben.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 18.08.2025, 17:23 Uhr

© Getty Images Sara Errani und Andrea Vavassori haben die Chance ihren Mixed-Titel bei den US Open zu verteidigen.

Nun ist es also da. Das Draw für den neuformierten Mixed-Wettbewerb im Rahmen der US Open steht fest. Es ist gespickt mir vielen Stars der Szene, die vor allem im Einzel die großen Schlagzeilen beherrschen und das Rampenlicht bei jedem Turnier genießen dürfen. Immerhin: mit Sara Errani und Andrea Vavarssori dürfen auch die Titelverteidiger dabei sein. Weitere „Doppelspezialisten“ fehlen, bis auf ganz wenige Ausnahmen.

Dass die US-Open-macher selbst um eine Ernsthaftigkeit und Anerkennung des neuen Formats bemüht sind, zeigt ein Blick auf die Grafik, mit dem das Turnier den Draw präsentiert. „An official Grand Slam Tournament“ prankt oben am Rand der Grafik. So als wolle man selbst davon überzeugen, dass es sich bei dem am Dienstag und Mittwoch ausgetragenen Turnier keineswegs um ein Showevent handelt.

Eine Million US-Dollar für die Sieger

Doch das zu glauben, fällt trotz der offiziellen Darstellung schwer. Der auf zwei Tage verkürzte Modus, dazu ausgelagert auf die Qualifikationswoche, lässt selbst für ein oftmals stiefmütterlich behandeltes Mixed keine Grand-Slam-Stimmung aufkommen. Dafür gibt es für die Sieger ein Preisgeld von einer Million US-Dollar. Die Zweitplatzierten erhalten immerhin novh 400.000 derselben Währung.

Am Ende werden die Veranstalter trotzdem einen Erfolg feiern können. Denn es sind dann doch die großen Namen, die die Fans in die Arenen ziehen. Entsprechend werden sie für ihr Antreten entlohnt. So gut, wie bei keinem Mixedturnier zuvor.

So wird es in dieser Woche im Arthur Ashe Stadium sein. Mit prominenten Namen als Siegern. Eine neue Ära des Mixeds wird propagiert werden. Und es wird leider stimmen.

Hier das Mixed-Tableau bei den US Open 2025