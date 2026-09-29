München bewirbt sich für Olympia? Das hört man auch bei den BMW Open gerne

Mit dem Zuschlag für München, sich für die Austragung der Olympischen Sommerspiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 zu bewerben, gibt es auch für die Veranstalter der BMW Open Planungssicherheit.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.09.2026, 14:37 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf 2025 und 2026 wurde der Champion bei den BMW Open in einem provisorischen Stadion ermittelt

Dem Vernehmen nach war eine der Bedingungen der ATP, die traditionsreichen BMW Open in den Rang eines 500er-Events upzugraden, ja die, dass beim MTTC Iphitos ein neues Stadion gebaut werden muss. Und zwar ein überdachtes. Man wolle schließlich den übertragenden TV-Stationen garantieren, dass täglich Live-Tennis geboten werden kann. Ein Argument, das bei der Parallelveranstaltung in Barcelona offenbar nicht vorgebracht wurde und wird. Dabei hat sich in der katalanischen Hauptstadt auch nicht durchgehend die Sonne gezeigt.

Nun ist die geographische Lage des Iphitos auf der einen Seite zwar grandios, weil die Plätze im Grunde genommen nahtlos an den Englischen Garten in München anschließen. Was andererseits aber auch genau das große Problem ist, denn in die Botanik soll und darf mit dem Bau eines neuen Stadions nicht eingegriffen werden. Die öffentlich bereits bekannten Pläne vermeiden auch genau das.

Olympia wäre eine logistische Herausforderung

Allerdings wurde in den Jahren 2025 und 2026 auf einem provisorischen Center Court gespielt - direkt vor dem Clubhaus und bei durchgehend fantastischem Wetter. Mit dem Bau des neuen Stadions, dessen Errichtung zwischen 25 und 27 Millionen Euro kosten, von denen etwa ein Drittel die Stadt München zu tragen hat, und der etwa 7.000 Tennisfans unterbringen soll, wurde aber noch nicht begonnen. Vielleicht auch, weil man noch auf ein externes Signal gewartet hat.

Genau das ist nun erfolgt: München soll als deutsche Bewerbung ins Rennen um die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 gehen. Und die Tennis-Wettbewerbe sollen dann natürlich beim MTTC Iphitos ausgetragen werden. Was, nebenbei bemerkt, logistisch eine ziemlich große Herausforderung ist: Beim ATP-Turnier der Männer gibt es einen 32er-Raster im Einzel plus 16 Doppel-Paare. Bei den Olympischen Spielen werden es vier Mal so viele Athleten und Athletinnen sein (64er-Raster im Einzel, 32 Doppel-Paare, und das bei Frauen und Männern).

Aber gut: Noch ist ja nicht gesagt, dass München vom IOC überhaupt den Zuschlag bekommt. Klar ist aber, dass die Entscheidung für die bayerische Landeshauptstadt der letzte kleine Push war, der den BMW Open zu einem feudalen neuen Center Court verhilft.