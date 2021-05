Muss Andy Murray bei den French Open durch die Qualifikation?

Andy Murray wäre bei den French Open 2021 wohl auf eine Wildcard angewiesen - diese scheint jedoch noch nicht sicher.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.05.2021, 15:25 Uhr

Das berichtet die britische Times. Murray würde damit zum ersten Mal seit 16 Jahren bei einem Grand-Slam-Turnier die Qualifikationsmühlen durchspielen müssen, um ins Hauptfeld zu gelangen. Und das als dreifacher Major-Champ sowie ehemaliger Finalist in Roland Garros.

Denn der französische Verband habe Murray, aktuell Weltranglisten-123., bislang keine Wildcard fürs Hauptfeld zugesichert. "Sie wollen mich auf dem Platz spielen sehen", berichtete Murray, der über die Schlüsse seiner Observierung noch im Unklaren ist. "Ob das bedeutet, dass ich Matches gewinnen muss, weiß ich nicht."

Murray hat sich allerdings offenbar vorgenommen, bestmöglichst in Form zu kommen. Vor Paris plant er Auftritte in Genf oder Lyon (ab 16. bzw. 17. Mai).

Murray in Rom dabei - zum Training mit Djokovic

Bei heute beginnenden Masters-Turnier in Rom wird Murray auch anwesend sein, allerdings "nur" zum Training. Auch eine Session mit Novak Djokovic soll hierbei geplant sein. Apropos: Als Coach kehrt auch Mark Petchey zurück zu Murray ins Team, jedoch nur noch zeitweise.

Murray hatte in diesem Jahr zunächst die Australian Open wegen einer Infektion mit COVID-19 verpasst, sich bei seinem verzögerten Saisonstart im Februar beim ATP-Challenger-Turnier in Biella/Italien ins Finale gespielt. Bei seinen Auftritten in Montpellier und Rotterdam war jedoch bereits in Runde 1 bzw. Runde 2 Schluss. Zuletzt hatte Murray mit Leistenproblemen zu kämpfen und deshalb das Masters-Turnier in Miami absagen müssen.

Erst kürzlich hatte sich Murray über die Probleme nach seinem Comeback in 2019 geäußert, als ihm ein Metallhüfte eingesetzt wurde. "Ich habe lange Zeit sehr hart trainiert, aber die Beschwerden halten an, und wenn ich auf den Platz komme, kann ich nicht auf dem Niveau spielen, das ich mir erhoffe", hatte er erklärt.

Murray hatte sich Anfang 2019 operieren lassen und bereits im Sommer sein Comeback gegeben. Nach einem Turniersieg in Antwerpen zum Ende des Jahres kamen jedoch immer wieder andere Baustellen hinzu, die ein dauerhaftes Spielen bislang nicht möglich gemacht haben.