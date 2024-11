Nach Eklat in Paris-Bercy: Humbert bittet Khachanov um Entschuldigung

Ugo Humbert hat sich ein paar Tage nach dem Halbfinale von Paris-Bercy gegen Karen Khachanov geäußert. Und den Russen um Entschuldigung gebeten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.11.2024, 12:52 Uhr

© Getty Images Karen Khachanov in der Endphase des Halbfinales in Paris-Bercy 2024

Die Szenen vom Samstagnachmittag sind den meisten Fans ja noch in frischer Erinnerung: Das Publikum in Paris-Bercy hat in bekannter Manier einer der Lokalmatadore zu Höchstleistungen getrieben, lautstark und vielleicht nicht immer ganz fair. Ugo Humbert hat die Unterstützung indes gerne angenommen, sich selbst wie schon zuvor gegen Carlos Alcaraz auch gestenreich gefeiert. Und dabei offenbar übersehen, dass sein Halbfinal-Gegner Karen Khachanov in der Endphase der Partie mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Dementsprechend verbittert fiel das Treffen nach dem Matchball am Netz aus. Da gab Khachanov seinem Bezwinger mit auf den weg, dass er ihm erst dann gratulieren würde, wenn dieser sich wie ein normaler Mensch benähme. Humbert blieb konsterniert zurück.

Ein paar Tage später hat sich die französische Nummer eins nun aber in nämlicher Angelegenheit gemeldet: persönlich bei Karen Khachanov und danach in den sozialen Medien.

Humbert kontaktiert Khachanov persönlich

“Nach dem Einschreiten des Physios dachte ich, er hätte einen Krampf”, schrieb Humbert auf seiner Instagram-Seite. “Schließlich hatte ich selbst auch Krämpfe nach zweieinhalb Stunden mit intensivem Tennis. Ich habe unter solchen Umständen in diesem Jahr schon andere Matches verloren und bin diesmal auf mein Ziel fokussiert geblieben. Es tut mir leid, dass man das missverstehen konnte und, noch schlimmer, als mangelndes Fair Play beschrieben hat.”

“Ich habe Karen persönlich kontaktiert, um ihn um Entschuldigung zu bitten”, so Humbert weiter. “Ich habe großen Respekt für Karen und alle meine Gegner, auf die ich bis jetzt getroffen bin. Dieser Vorfall wird mir eine Lehre sein, mich in Zukunft besser zu verhalten.”