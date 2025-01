Nach Niederlage in Hongkong: Andrey Rublev droht ein Fehlstart

Andrey Rublev schied in seinem ersten Match beim ATP-Turnier in Hongkong aus. Der Weltranglistenachte ging als Titelverteidiger beim 250er-Event an den Start und steht nun direkt zu Saisonbeginn unter Druck.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2025, 15:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Andrey Rublev unterlag in Hongkong direkt im ersten Match.

Eigentlich ist es nur ein Match gewesen. Das erste Duell der Saison von Andrey Rublev. Doch die Partie gegen Fabian Maroszan war für den Weltranglistenachten eine Enttäuschung. In drei Sätzen unterlag Rublev dem Ungarn und verliert damit direkt zum Auftakt des Jahres 250 Punkte, die vor einem Jahr für den Turniersieg auf das Punktekonto der russischen Nummer zwei geflossen sind.

Gegen Emil Ruusuvuori siegte Andrey Rublev zum Saisonauftakt 2024 in der Millionenmetropole. Anschließend spielte der 27-Jährige auch bei den Australian Open groß auf und scheiterte erst im Viertelfinale an Jannik Sinner. Damit stehen beim ersten Grand-Slam des Jahres weitere 400 Punkte auf dem Spiel, die bei einer weiteren möglichen Niederlage komplett gestrichen werden könnten. Ein Szenario, das direkt zu Beginn des Jahres für den Sturz aus den Top10 sorgen könnte.

Rublev mit fünf Niederlagen in Serie

Saisonübergeifend hat Andrey Rublev nun fünf Matches in Folge verloren. Dazu zählen die drei Niederlagen bei den ATP Finals gegen Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Casper Ruud. Doch für den 16-fachen Toursieger spricht die Bilanz von drei Viertelfinalteilnahmen bei den letzten vier Ausgaben beim “Happy Slam” in Melbourne. Eine Erstrundenniederlage setzte es zuletzt 2019 beim ersten Major des Jahres. Die Stimmung dürfte im Hause Rublev also vorerst positiv bleiben.