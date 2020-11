Nach Paris-Finale: Alexander Zverev will sein Lachen nicht verstecken

Trotz seiner Finalniederlage beim ATP-Masters-Turnier in Paris-Bercy war die Laune von Alexander Zverev blendend. Sieger Daniil Medvedev indes war vor allem erleichtert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.11.2020, 10:14 Uhr

© Getty Images

7:5, 4:6, 1:6 hieß es am Ende aus der Sicht von Alexander Zverev gegen Daniil Medvedev; anderthalb Sätze lang hatte der kaum ein Mittel gegen den Deutschen gefunden, zum Ende des zweiten Satzes aber doch zugeschlagen - und ab dann unglaubliches Tennis abgeliefert. "Nach dem ersten Satz wusste ich nicht, was tun. Ich hatte keine Breakchance, habe mich nicht gut beim Return gefühlt. Er hat fantastisch serviert. Und habe gespürt, dass mir das Match aus den Händen gleiten kann", reflektierte der Mann aus Russland. Der am Ende kaum aufzuhalten war. "Ich versuche meine Gegner halt wahnsinnig zu machen", erklärte er sein Geheimnis.

Anfang des dritten Satzes hatte Medvedev in einem langen Aufschlagspiel vier Breakbälle abgewehrt, "da bin ich ans Netz, hab die Volleys getroffen, all das. Ich konnte fast nichts verfehlen. Und er brauchte einen Winner, um mich zu schlagen." Wenn es so laufe, sei es generell schwierig, jemanden zu besiegen. "Ich hoffe, dass ich das noch viele Male hinbekomme."

Zumal er vor dem Turnier arg an sich gezweifelt habe, wie Medvedev noch im On-Court-Interview gestanden hatte. "Vor dem Turnier war ich nicht in Bestform", so der Weltranglisten-Fünfte, der im Vorjahr sieben Finals erreicht hatte, in diesem Jahr jedoch noch keines. "Ich habe zu meiner Frau gesagt: 'Oh Gott, ich habe dieses Level nicht, habe nicht ein Finale erreicht, ich spiele so schlecht.' Und plötzlich bin ich der Gewinner in Paris-Bercy - ein Turnier, das ich liebe."

Zverev lacht unter seiner Maske

Doch auch Zverev hatte wenig Grund zu jammern. "Respekt an ihn", so der 23-Jährige, "er ist ein großartiger Spieler. Es war sein erster Turniersieg dieses Jahr. Seine Saison war nicht die einfachste, wohingegen mein Jahr ziemlich gut war." Er müsse nun lediglich physisch etwas entspannen vorm Jahresend-Turnier bei den ATP Finals.

Seine gute Laune indes wollte sich Zverev auch durch die Finalniederlage nicht nehmen lassen. "Ich weiß, dass es einige Leute gibt, die mir mein Lachen verwehren wollen, aber unter dieser Maske lache ich sehr breit", spielte Zverev auf sein gutes Tennis einerseits und die Geschehnisse dieser Tage abseits des Platzes andererseits an. "Ich fühle mich unglaublich auf dem Platz. Es ist alles großartig in meinem Leben. Die Leute, die es versuchen wollen, sollen weitermachen."