Nach Tennis-Pause mit Golf und Bier: Alleskönnerin Ashleigh Barty greift wieder an

Sie gewann ein Golfturnier, genoss die Zeit mit ihrer Familie - nun kehrt die Weltranglistenerste Ashleigh Barty nach fast einem Jahr Pause auf die Tennisbühne zurück. Bei den Australian Open soll sie direkt eine 43 Jahre dauernde Durststrecke beenden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 29.01.2021, 08:35 Uhr

Ashleigh Barty mag sich zwar fast ein Jahr lang nicht mehr mit ihren Rivalinnen auf dem Tenniscourt gemessen haben - doch da die Nummer eins der Welt eben eine Alleskönnerin ist, bekam ihr Trophäenschrank sogar während der Auszeit Zuwachs. Die Australierin tauschte einfach Tennisracket gegen Golfschläger und gewann im Herbst direkt die Amateur-Meisterschaft des Brookwater Golf Club bei Brisbane.

Aber obwohl sogar Golfstar Tiger Woods die 24-Jährige bereits für ihren "guten Schlag" lobte, liegt ihr Fokus nun wieder voll auf Tennis. Bei einem Showturnier am Freitag in Adelaide läutet sie an der Seite von Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena Williams und Naomi Osaka die heiße Phase vor den Australian Open ein. "Ich weiß, dass ich noch ein bisschen eingerostet sein werde", sagte Barty, betonte aber: "Ich fühle mich bereit und kann es kaum erwarten loszulegen."

Mit Auszeiten kennt sich Barty bestens aus. Schon 2015 pausierte sie vom Tennis, schloss sich stattdessen lieber für eine Saison Brisbane Heat in der Cricket-Profiliga an - und überzeugte, ohne den Sport zuvor jemals ernsthaft trainiert zu haben. Ein Multitalent eben.

Barty: "Persönlich weiterentwickelt"

Im Vergleich zur ersten Auszeit berichtete Barty zwar nun von "ganz anderen Umständen", merkte aber an, "dass ich mich auch in diesem Jahr persönlich sehr weiterentwickelt habe". Sie habe die ungewohnt lange Zeit daheim bei der Familie sehr genossen und Kraft getankt, denn "Tennis ist nicht die einzige Sache auf der Welt, die mich glücklich macht".

Seit dem WTA-Turnier in Katar im Februar war sie der Tour ferngeblieben, aufgrund der Corona-Pandemie verzichtete sie auf die US Open ebenso wie auf die Titelverteidigung in Roland Garros. Und während die Konkurrentinnen in Paris um ihre Nachfolge kämpften, ließ sich Barty mit Bier in der Hand bei den Play-offs der Australian Football League blicken und feuerte leidenschaftlich ihre geliebten Richmond Tigers an.

Ein Foto davon machte in den Sozialen Netzwerken die Runde, die Australier feierten ihre bodenständige "Ash". Und bei den Australian Open (ab 8. Februar) könnte die Verehrung sogar ins Unermessliche steigen - wenn Barty eine lange Durststrecke beendet. Denn seit 43 Jahren wartet die stolze Tennis-Nation auf einen australischen Einzelsieger bei ihrem Heim-Grand-Slam.

Barty mit optimalem Training

Anders als ihre gesamte internationale Konkurrenz hat Barty, die auch aufgrund der coronabedingten Umstellung des Rankings trotz Auszeit Weltranglistenerste blieb, einen großen Vorteil. Während Spielerinnen aus dem Ausland in ihrer zweiwöchigen Quarantäne nur zwei Stunden täglich auf den Tennisplatz durften - manche wie Angelique Kerber sogar überhaupt nicht - konnte Barty nahezu optimal trainieren.

"Ich habe das Gefühl", sagte sie, "dass meine Vorbereitung mit den Karten, die mir ausgeteilt wurden, bestmöglich war." Druck macht sich Barty aber nicht, wie sie versicherte: "Ich freue mich darauf, da rauszugehen und Spaß zu haben." Einfach genau so wie auf dem Golfplatz.