Nach Titel-Erfolg in Montreal: Mboko muss Cincinnati auslassen

Nach ihrem herausragenden Erfolg in Montreal muss Victoria Mboko das nächste Highlight der Tour auslassen. Die 18-Jährige verzichtet auf einen Start bei WTA-1000-Event in Cincinnati – genauso wie Finalistin Naomi Osaka.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 09.08.2025, 01:45 Uhr

© Getty Images Bereits während Mbokos Turnier-Märchen litt die Kanadier unter Problemen im Handgelenk

Mboko, die sich als Wildcard Spielerin sensationell den Titel in Montreal erkämpfte, muss das letzte große Turnier vor den US Open absagen. Die erst 18-Jährige erlitt schon während ihres beeindruckenden Turnierlaufs in Montreal eine Verletzung am linken Handgelenk. Im Gespräch mit wtatennis.com erklärte Mboko, dass sie sich jetzt erst einmal um ihre schnelle Genesung kümmern werde. “Etwas Prävention, Regeneration – und dann geht’s mit neuer Energie weiter”, sagte die Kanadiern.

Osaka gab als Grund ihrer Absage Änderungen in ihrem Turnierplan an.

Beide Spielerinnen wären in Cincinnati ungesetzt an den Start gegangen, hätten aber aufgrund ihres Erfolgs in Montreal ein sogenanntes „Performance Bye“ für die zweite Runde erhalten. Durch die Absagen musste kurzfristig umgeplant werden: Laut WTA-Protokoll wurden zwei neue Erstrundenmatches angesetzt – mit den vier besten Lucky Losern aus der Qualifikation.

Eine ungewöhnliche, aber faire Lösung. Dementsprechend rücken Cristina Bucsa und Yuan Yue für Mboko und ihren Performance-Bye ins Hauptfeld nach – die Siegerin der Partie trifft in der zweiten Runde auf die an Nummer 14 gesetzte Diana Shnaider.Solana Sierra und Iva Jovic ersetzen Osaka– die Gewinnerin spielt in Runde zwei gegen die Nummer 20 der Setzliste, Linda Noskova.

Hier das Einzel-Tableau aus Cincinnati

