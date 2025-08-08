WTA-Weltrangliste: Victoria Mboko und Naomi Osaka machen großen Sprung nach vorne

Victoria Mboko und Naomi Osaka zählen nach dem WTA-1000-Turnier in Montreal zu den 25 besten Spielerinnen der Welt. An der Spitze zieht Aryna Sabalenka weiterhin einsam ihre Kreise.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.08.2025, 13:21 Uhr

© Getty Images Victoria Mboko und Naomi Osaka liegen im Ranking direkt nebeneinander

Die Reise nach Montreal hat sich für Victoria Mboko und Naomi Osaka definitiv ausgezahlt. Während sich die 18-jährige Triumphatorin um sagenhafte 61 Plätze auf Position 24 verbesserte, liegt die vierfache Grand-Slam-Siegerin aus Japan unmittelbar hinter Mboko auf Rang 25. Vor dem 1000er-Event in Kanada war Osaka in der Weltrangliste noch auf Position 49 gelegen.

Sowohl Mboko als auch Osaka werden die US Open (24. August bis 7. September) damit als gesetzte Spielerinnen in Angriff nehmen. Als Nummer eins wird in New York definitiv Aryna Sabalenka starten, die im Ranking mit 12.010 Zählern weiterhin hochsouverän vor Coco Gauff (7.669) und Iga Swiatek (6.933) in Führung liegt.

In den Top Ten gab es durch das Event in Montreal ohnehin kaum Veränderungen. Viertelfinalistin Madison Keys verbesserte sich um zwei Plätze auf Rang sechs und liegt nun vor Qinwen Zheng und Amanda Anisimova. Darüber hinaus darf sich Elena Rybakina nach ihrem Halbfinaleinzug wieder zu den zehn besten Spielerinnen der Welt zählen.

Enger Kampf um die Finals-Tickets

Aktuell hätte die kasachische Wimbledon-Siegerin von 2022 auch den achten und letzten Startplatz bei den WTA Finals in Riad in der Tasche. Neben ihr und der bereits qualifizierten Sabalenka würden - Stand jetzt - zudem Swiatek, Gauff, Keys, Mirra Andreeva, Anisimova und Jessica Pegula in Saudi-Arabien aufschlagen. Übrigens: Für Osaka (21.) und Mboko (24.) wird es im Kampf um eines der begehrten Tickets schon ziemlich eng.

Mit deutscher Beteiligung ist bei den WTA Finals in der Einzel-Konkurrenz nicht zu rechnen. Laura Siegemund liegt im Race als höchstklassierte Spielerin auf Platz 43, in der regulären Weltrangliste ist Tatjana Maria als 41. beste Deutsche. Österreichs Nummer eins, Julia Grabher, rangiert auf Position 120.

