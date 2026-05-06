Nach Training mit Lilli Tagger: Emma Raducanu zieht in Rom raus

Emma Raducanu wird nicht beim WTA-1000er-Turnier in Rom teilnehmen. Am späten Dienstagabend sagte die Britin ihren Start ab, nachdem sie kurz zuvor sogar noch an der Pressekonferenz teilnahm.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2026, 11:30 Uhr

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© Getty Images Emma Raducanu kehrt in Rom nicht auf die WTA Tour zurück.

Eigentlich wollte Emma Raducanu in dieser Woche ihr Comeback auf der WTA Tour geben. Eine Virus-Erkrankung stoppte die Britin, die zuletzt Anfang März in Indian Wells aufschlug. Mit ihrem ehemaligen Erfolgscoach Andrew Richardson sollte die Saison beim Sandplatzturnier in Rom nun so richtig starten. Doch daraus wird kurzfristig nichts, wie die 23-Jährige am Dienstagabend bekanntgab.

Ein wichtiges Puzzlestück für die Erkenntnis zum Nichtantritt war sicherlich eine gemeinsame Trainigseinheit mit Lucky Loserin Lilli Tagger, die Raducanu noch vor ihrer Absage mit der Österreicherin absolvierte. Die US-Open-Siegerin von 2021 gab als Begründung für ihre kurzfristige Absage Nachwirkungen ihres viralen Infekts an. Die Fitness stimmt also noch nicht, um auf der Tour wieder konkurrenzfähig spielen zu können.

Erst Tagger, dann PK, dann Absage

Dabei machte Raducanu in der italienischen Hauptstadt einen guten Eindruck. Greg Rusedski sah die Weltranglisten-30. beim Training und berichtete von einer “sehr aggressiven” Britin auf dem Court. Am Ende reicht es trotzdem nicht für Raducanu, die kurz vor ihrer Absage noch an einer Pressekonferenz teilnahm. Dort deutete nichts auf einen kurzfristigen Rückzug hin. Die Entscheidung fiel also sehr spontan am Dienstagabend.

Im vergangenen Jahr spielte sich Emma Raducanu beim WTA 1000er-Turnier in Rom bis ins Achtelfinale. Diese Punkte gehen nach der Absage nun verloren, doch wichtiger wird für die Britin der Start bei den French Open sein, um das Punktekonto wieder zu füllen. Im vergangenen Jahr war in der zweiten Runde das Turnier in Paris beendet. Raducanu kann in der französischen hauptstadt also eigentlich nur gewinnen. Vorausgesetzt die Fitness kehrt zurück.