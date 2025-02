Nach Turnier in Doha: Neue Verletzungssorgen um Novak Djokovic?

Ein aktuelles Video, das in den sozialen Netzwerken geteilt wurde, hat neue Zweifel am Fitness-Zustand von Novak Djokovic aufkommen lassen.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 22.02.2025, 06:04 Uhr

© Getty Images Rund um den Fitness-Zustand von Novak Djokovic gibt es zahlreiche Spekulationen

Auf diversen sozialen Medien macht derzeit ein Video die Runde, in dem ein Mann zu sehen ist, der den Flughafen in Doha betritt. So weit, so langweilig. Was soll daran schon interessant sein? Nun, zum einen heißt der Mann auf dem Video Novak Djokovic und ist 24-facher Major-Gewinner und zum anderen ist sein Gang auffällig unrund - man könnte sogar von einem Humpeln sprechen.

Der wenige Sekunden lange Clip, der von der spanischen Zeitschrift "As" geteilt wurde, erweckt neue Gerüchte über den tatsächlichen Gesundheitszustand von Novak Djokovic. Ist der Serbe etwa ernsthafter verletzt, als er selbst zugeben will?

Frühe Niederlagen in Doha

Djokovic war zuletzt in der Hauptstadt Katars in seiner Auftaktrunde mit 6:7 (4) und 2:6 gegen Matteo Berrettini als Verlierer vom Platz gegangen. Im Doppel mit Fernando Verdasco gab es ein Viertelfinal-Aus gegen die Australian-Open-Sieger Harri Heliovaara und Henry Patten.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Turnier war Djkokovic allerdings sichtlich bemüht, Spekulationen über seinen Fitness-Zustand gar nicht erst aufkommen zu lassen. Nach der Niederlage gegen Berrettini verwies er jegliche Bedenken in dieser Hinsicht zurück und versicherte, dass er "ohne Schmerzen" gespielt habe. Zuvor hatte er bekanntlich bei den Australian Open im Halbfinale gegen Alexander Zverev nach dem ersten Satz aufgrund einer Oberschenkel-Verletzung aufgeben müssen.

Ob das aktuelle Flughafen-Video tatsächlich ein Indiz dafür ist, dass der Serbe einen verletzungsbedingten Rückfall erlitten hat oder im Endeffekt nur Clickbait war, wird sich wohl spätestens in Indian Wells weisen. Geht es nach Plan, will Djokovic beim ATP-1000-Masters-Event in Kalifornien wieder ins Geschehen eingreifen.