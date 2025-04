Nach Zverev-Niederlage: Sinner kehrt als Nummer eins zurück

Jannik Sinner wird als Nummer eins der Welt auf die Tour zurückkehren. Das steht seit Alexander Zverevs Auftaktniederlage in Monte-Carlo fest.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.04.2025, 19:51 Uhr

Jannik Sinner wird nach seiner dreimonatigen Sperre als Weltranglistenerster auf die ATP-Tour zurückkehren. Das steht seit Dienstagabend auch rechnerisch fest. Sein erster Verfolger Alexander Zverev scheiterte in Monte-Carlo in Runde zwei an Matteo Berrettini und kann den Südtiroler vor dem Beginn des 1000er-Events in Rom (7. bis 18. Mai) nicht mehr überholen.

Erst unlängst bestätigten die Organisatoren, dass Sinner in der italienischen Hauptstadt sein Comeback feiern wird. Die Sperre des 23-Jährigen, der Anfang dieses Jahres die Australian Open für sich entschieden hatte, läuft am 4. Mai und damit wenige Tage vor Turnierbeginn in Rom aus.

Im Live-Ranking liegt Sinner 2335 Punkte vor Zverev, auch der Weltranglistendritte Carlos Alcaraz kann den dreifachen Grand-Slam-Sieger aus Sexten nicht mehr überholen. Sowohl der Spanier (Barcelona und Madrid) als auch Zverev (München und Madrid) werden nach dem Event in Monte-Carlo noch zwei Turniere bestreiten, ehe es in Rom zum Wiedersehen mit Sinner kommt.

Zverev dürfte nach seiner knappen Niederlage gegen Berrettini derzeit ohnehin andere Sorgen haben als die Weltrangliste. Seit seiner Finalniederlage bei den Australian Open befindet sich der 27-Jährige auf Formsuche, sechs Siegen stehen ebenso viele Niederlagen gegenüber. Bis zu den French Open (25. Mai bis 6. Juni) bleibt dem Deutschen aber noch genug Zeit, um seine Form zu finden.

