Nadal: "Er ist der Beste der Geschichte"

In einem Interview mit der spanischen Zeitung Marca sprach Rafael Nadal über seine Rivalität mit Novak Djokovic und Roger Federer, sowie über das außergewöhnliche Talent von Carlos Alcaraz.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 16.02.2024, 07:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Zu den beiden größten Rivalen Nadals zählen ohne Zweifel Federer und Djokovic. Und zu denen hat der Spanier definitiv ein sehr unterschiedliches Verhältnis. "Mein Verhältnis zu Roger ist sehr gut", wie der 14-fache Roland-Garros-Champion sagte. Erst kürzlich besuchte Federer den 37-jährigen Nadal in seiner Tennis Akademie auf Mallorca. Und auch sonst sieht man die Maestros oft aufeinander treffen. Weiter führte Nadal aus, dass Federer ein großartiger Begleiter, sowie ein sehr vertraurter Mensch von ihm sei.

Nadal: "Die Zahlen lügen nicht, er (Djokovic) ist der Beste in der Geschichte"

Der King of Clay hat von Djokovic definitiv eine andere Meinung, dennoch erkennt er auch seine guten Seiten an. "Das Bild, das er (Djokovic) vermittelt, ist schlimmer, als es tatsächlich ist. Er ist ein guter Mensch mit seinen Fehlern. Aber viel besser, als es aussieht. Novak zerbricht den Schläger, aber im nächsten Punkt ist er bei hundert Prozent, deshalb ist er derjenige, der in der Geschichte unseres Sports am meisten erreicht hat," wie Nadal erklärte.

Eine neue Generation im Aufmarsch

Ein neuer Zug junger Talente ist auf die Tour hinzugekommen, mit großen Absichten die Geschichten nun zu ihren Gunsten weiterzuschreiben. Angesichts der außergewöhnlichen Leistungen des "Goldenen Trios" scheinen die neuen außergewöhnlichen Spieler noch weit entfernt zu sein, diese Leistungen überhaupt einzuholen. Nicht zu vergessen, dass Nadal und Djokovic noch auf der Tour sind und immer noch als die stärksten Konkurrenten gelten.

Dennoch sieht Nadal besonders in Alcaraz viel Potenzial: "Er hat für sein Alter keine Schwächen." Weiter sagte Nadal über Landsmann Alcaraz: "Er hat großen Ehrgeiz und in seinem Alter hatte ich mir diese Ziele nie gesetzt. Er hat alle Voraussetzungen, um eine große Karriere zu machen." Besonders Alcaraz betonte schon öfter, dass er vor hat die Rekorde der drei Herren brechen zu wollen.