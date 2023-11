Naomi Osaka startet Comeback in Brisbane

Die Ex-Weltranglisten-Erste Naomi Osaka wird ihre Rückkehr auf die Tour beim Turnier in Brisbane zu Beginn der Saison 2024 feiern.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.11.2023, 12:38 Uhr

© Getty Images

Das gaben die Turnierverantwortlichen via Social Media bekannt.

Osaka selbst kommentierte den Post mit dem Hinweis auf ihr "erstes Turnier im kommenden Jahr". Sie sei "so aufgeregt, sei in Brisbane eine Ewigkeit nicht mehr gewesen." Das Event ist vom 31. Dezember bis 7. Januar 2024 terminiert.

Die vierfache Major-Siegerin (US Open 2018, 2020, Australian Open 2019, 2021) hatte in diesem Juli ihre Tochter Shai zur Welt gebracht und im Rahmen der US Open ihr Comeback angekündigt. Bereits vor ihrer Schwangerschaft hatte Osaka aufgrund von Problemen mit ihrer mentalen Gesundheit pausiert.

Die 26-Jährige hatte allerdings auch betont, sich vorstellen zu können, ähnlich lange zu spielen wie die Williams-Schwestern - ihre großen Vorbilder.

Australien 2024: Auch Kerber und Wozniacki wieder da

Der australische Sommer wird ohnehin eine Zeit der Comebacks: Auch Angelique Kerber plant hier nach ihrer Babypause die Rückkehr, sie wird beim parallel laufenden United Cup aufschlagen.

Auch Caroline Wozniacki wird in Australien wieder aufschlagen, sie startet zuvor in Auckland (2. bis 8. Januar) in Neuseeland.

Die Dänin hatte bereits im Sommer wieder gespielt, dabei einen starken Eindruck hinterlassen und bei den US Open das Achtelfinale erreicht.