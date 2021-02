Nick Kyrgios ärgert sich über Time Violation

Nick Kyrgios hat sich am Mittwoch in seinem Match gegen Harry Bourchier bei den Murray River Open mit dem Schiedsrichter angelegt. Der Australier wurde in einer äußerst strittigen Situation mit einer Time Violation belegt. Er wollte zunächst nicht weiterspielen, gewann kurz darauf aber in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2021, 14:38 Uhr

Beim Stand von 6:2, 5:5, 40-30 aus Kyrgios' Sicht sprach Stuhlschiedsrichter Nacho Forcadell die Verwarnung wegen Zeitspiels aus, obwohl der 25-Jährige eigentlich schon aufschlagen wollte:

Es ist Kyrgios' erstes Profiturnier, bei dem er selbst zu dem Podest mit Handtüchern gehen muss, um sich den Schweiß abzuwischen. Seit rund einem Jahr hatte er kein Match mehr auf der ATP-Tour bestritten. Weil ihm der Weg zwischen den Punkten zu lang wurde, wischte Kyrgios sich immer wieder mit den Bällen die Schweißperlen ab. Normalerweise zählt Kyrgios zu den schnelleren Spielern auf der Tour

Kyrgios verzichtete nach der Verwarnung auf ein Weiterspielen und forderte den Oberschiedsrichter Cedric Mourier auf den Platz. Dieser versicherte Kyrgios, dass er für die Situation keine Strafe bezahlen muss. Erst dann ließ sich Kyrgios dazu überreden, das Match fortzusetzen. Zuvor hatte Kyrgios keine netten Worte für Forcadell gefunden.

Dennoch erreichte Kyrgios mit einem 6:2, 7:6(7) und nach drei abgewehrten Satzbällen die Runde der letzten 16. Dort trifft er auf Borna Coric. "Ich möchte nur gerne nach den Regeln spielen", sagte Kyrgios nach dem Match. "Ich wollte erst wieder spielen, als klar war, dass sie mich nicht bestrafen, weil die ATP gibt mir immer Saures." Der Verband habe schon häufig Geldstrafen gegen ihn ausgesprochen.

Vor Kyrgios' Sieg erreichte der Ex-Australian-Open-Champion Stan Wawrinka die nächste Runde. Im ersten Match des Schweizers seit dem Paris Masters 2020 gewann er gegen Mikhail Kukushkin mit 4:6, 6:3, 6:1. Wawrinka trifft nun auf Alex Bolt. Geht es nach Wawrinkas Trainer Daniel Vallverdu ist dies der Start zum letzten Versuch des 35-Jährigen, bei ganz großen Turnieren Titel einzufahren. Am Montag sollen die Australian Open beginnen, einige Spieler müssen sich allerdings aufgrund eines positiven Coronafalls in Isolation begeben.

