Nick Kyrgios: Hat er eine neue Freundin - oder schon wieder nicht mehr?

Nick Kyrgios scheint frisch verliebt - und wieder mal in eine Kollegin. Oder doch nicht..?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.03.2020, 09:51 Uhr

© Instagram / @annakalinskaya78 Anna Kalinskaya, Nick Kyrgios

Schon in den vergangenen Woche wurde über eine mögliche neue Liebes-Liaison von Nick Kyrgios gemunkelt, ein Foto vom vergangenen Dienstag befeuerte diese Gerüchte. Hier zu sehen ist Nick Kyrgios händchenhaltend mit Anna Kalinskaya. Die 21-Jährige hatte das Bild von sich und Kyrgios auf Instagram gepostet, mittlerweile aber wieder gelöscht. Was auch einige ihrer Follower irritierte. Gut möglich natürlich, dass die beiden ihre Beziehung doch noch nicht öffentlich machen wollen.

Kalinskaya ist ebenso Tennisprofi, wenn auch noch nicht so bekannt wie Kyrgios. Die Russin steht aktuell auf Rang 112 im WTA-Ranking, im Herbst des vergangenen Jahres hatte sie mit Platz 96 ihre bislang höchste Position erreicht.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte Kalinskaya in ihren Instagram-Storys Nick Kyrgios gezeigt, unter anderem beim gemeinsamen Turnier in Acapulco im Februar.

Es wäre nicht die erste Beziehung zu einer Kollegin: In den vergangenen Jahren war Kyrgios in einer On/Off-Beziehung mit Ajla Tomljanovic, die jedoch mittlerweile mit Matteo Berrettini liiert ist.

Kyrgios, der in Acapulco im Vorjahr in einem spektakulären Turnierverlauf gewonnen hatte, musste diesmal wegen einer Verletzung am Handgelenk aufgeben, was einige Fans zu Buhrufen veranlasste, die den Australier jedoch in gewohnter Manier kalt ließen. "Es könnte mir nicht gleichgültiger sein", erklärte er nach dem Match in deutlich weniger charmanten Wortfetzen. "Ich bin nicht gesund. Ich bin hergekommen und habe versucht, zu spielen. Habe versucht, etwas für die Medien zu machen, den Fans etwas Tennis zu zeigen. Und dann sind sie derart respektlos."

Der "neue" Nick Kyrgios

Kyrgios hatte sich zu Beginn der Saison positiv herausgetan, als er seine Spielerkollegen zu Spenden im Rahmen der Australischen Buschfeuer aufrief. Auch bei den Australian Open begeisterte Kyrgios nicht nur mit starkem Tennis, sondern auch mit einem etwas geläuterten Auftreten, was er auf zweierlei Weise begründete: Zum einen würde er ja noch auf Bewährung spielen - zu anderen habe er "als Mensch Fortschritte gemacht".

Auch Rafael Nadal, der Kyrgios letztlich aus dem Turnier nahm, machte eine Besserung aus. "Wenn er so spielt wie heute, mit dieser positiven Einstellung, gibt er dem Sport gute Dinge mit. Ich mag den Nick Kyrgios, den wir während dieses Turniers gesehen haben."