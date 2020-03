Nicolas Kiefer bietet bei eigenem Mode-Label Mundschutz an

Nicolas Kiefer hat bei seinem Mode-Label "Kiwifash" einen Mund- und Nasenschutz ins Sortiment aufgenommen. Seit 2017 vertreibt der heute 42-Jährige eine eigene Modelinie, die auf Textilien "Made in Germany" setzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.03.2020, 13:06 Uhr

Im Zuge dessen bietet Kiwifash im Online-Shop nun wiederverwendbare Behelfsmasken an, die die Verteilung von Tröpfchen verhindern soll. "Um den Mundschutz-Mangel entgegenzuwirken, werden Schutzmasken in Kassel produziert. Jeder Behelfs-Mund-Nasenschutz wird einzeln hergestellt, auf Wunsch personalisiert und ist in verschiedenen Farben erhältlich", twitterte Kiefer am Sonntag.

Im Vertrieb der Masken wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Mundschutz "komplett selbst gefertigt" sei. "Er ist weder geprüft noch zertifiziert. Die Herstellung und Benutzung ist eigenverantwortlich." Ein Stück kostet 34,95 Euro und ist in jeglicher Farbvariation erhältlich.

Kiefer war von 1995 bis 2010 auf der ATP-Tour als Profi aktiv. Er gewann in seiner Karriere sechs Einzel- und drei Doppel-Titel und stand im Januar 2000 auf Platz vier der Weltrangliste. Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen holte er mit Rainer Schüttler die Silbermedaille im Doppel.