US Open: Novak Djokovic berührt von großer Unterstützung - "Werde ich nie vergessen"

Novak Djokovic war nach seiner bitteren Finalniederlage bei den US Open tief berührt von der großen Unterstützung des Publikums im Arthur-Ashe-Stadion.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 13.09.2021, 08:03 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

"Natürlich ist ein Teil von mir sehr traurig. Diese Niederlage ist schwer zu verdauen, wenn man bedenkt, was alles auf dem Spiel stand", sagte der Weltranglistenerste: "Aber die Unterstützung, die Energie und die Liebe, die ich von den Zuschauen bekommen habe, werde ich nie vergessen."

Der 34 Jahre alte Serbe unterlag am Sonntagabend (Ortszeit) im Endspiel dem russischen Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev chancenlos mit 4:6, 4:6, 4:6 und ließ die große Gelegenheit auf den ersten Grand Slam - den Sieg bei allen Majorturnieren des Jahres - seit Rod Laver 1969 aus.

Auch sein Vorhaben, alleiniger Grand-Slam-Rekordchampion vor Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) zu werden, konnte Djokovic nicht umsetzen. Alle drei Stars stehen weiter bei 20 Titeln bei den vier wichtigsten Turnieren des Jahres.

Djokovic kommen die Tränen kurz vor Matchende

Am Ende holte Djokovic noch mal einen 1:5-Rückstand im dritten Satz auf, kam auf 4:5 ran. Bereits während des Seitenwechsels kamen Djokovic hier die Tränen, ob dem immensen Druck, der auf ihm lastete wegen der historischen Chance.

Und womöglich auch gerührt von der Unterstützung des Publikums, die ihm so lange Jahre verwehrt geblieben war. "Auch wenn ich das Match nicht gewonnen habe, ist mein Herz mit Freude erfüllt und ich bin der glücklichste Mensch - wegen euch", so Djokovic bei der Siegerehrung in Richtung der New Yorker Fans.